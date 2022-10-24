Двух экс-солдат бундесвера осудили за вербовку наемников

Два немца пытались сформировать ЧВК для участия в гражданской войне в Йемене. Суд признал их виновными в попытке создания террористической группировки.

Высший земельный суд в Штутгарте в понедельник, 24 октября, приговорил двух бывших военнослужащих бундесвера к лишению свободы на 18 и 14 месяцев условно, признав их виновными в попытке создать террористическую группировку. Приговор вступил в силу, поскольку как прокуратура, так и адвокаты осужденных отказались от апелляции.

Суд пришел к выводу, что Аренд-Адольф Г. и Ахим А. безуспешно пытались создать группу наемников преимущественно из бывших немецких военных в составе до 150 человек для участия в гражданской войне в Йемене. Они намеревались отвоевать у хуситов некоторые территории. Бойцам этого формирования обещали ежемесячное довольствие в размере 40 тысяч евро. В среднесрочной перспективе планировалось преобразовать это формирование в частную военную компанию для участия в операциях во всем мире. Для финансирования своей идеи осужденные безуспешно пытались установить контакты с властями Саудовской Аравии.

Война в Йемене

Гражданская война в одной из самых бедных ближневосточных стран продолжается уже восемь лет после того, как в 2014 году хуситы взяли под контроль столицу Йемена Сану, сместив президента Абда Раббо Мансура Хади.

В 2015 годумеждународная коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала кампанию по восстановлению власти правительства Хади. За время войны погибло свыше 150 тысяч человек, в том числе более 14 500 мирных жителей. ООН называла этот конфликт самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире.

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