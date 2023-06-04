В ФРГ человек погиб при пожаре в общежитии для беженцев

В пожаре, возможно, погиб ребенок из Украины, который пока числится пропавшим без вести. Обнаруженное в здании тело отправили на экспертизу.

В результате пожара в общежитии для беженцев в городе Апольда в федеральной земле Тюрингия погиб один человек, еще 10 получили ранения и доставлены в больницу, сообщила местная полиция в воскресенье, 4 июня.

В пожаре мог погибнуть ребенок из Украины

Внутри здания общежития было обнаружено тело одного погибшего, его личность пока не установлена. Полиция также сообщила, что 9-летний мальчик из Украины числится пропавшим без вести. Его ли тело обнаружили спасательные службы, станет известно после судебно-медицинской экспертизы.

Пожар начался в районе 5 часов утра в одном из жилых помещений здания. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. По данным полиции, в тот момент в общежитии находилось порядка 250 человек, которые были эвакуированы и переселены в другой центр в соседнем городе Хермсдорфе.

"Расследование обстоятельств продолжается. Федеральные органы безопасности находятся в постоянном обмене с полицией Тюрингии и готовы оказать помощь в любое время", - сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

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