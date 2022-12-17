Обнаружена часть похищенного из "Зеленого свода" в Дрездене

Правоохранительные органы Германии нашли значительную часть предметов, похищенных в 2019 году из дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Об этом сообщила прокуратура Дрездена в субботу, 17 декабря.

Сотрудникам полиции и прокуратуры удалось обнаружить в Берлине 31 предмет, в том числе несколько украшений. Находки были доставлены в Дрезден в сопровождении спецподразделений полиции. Сначала их подвергнут судебной экспертизе, после чего специалисты Государственных художественных собраний Дрездена проверят экспонаты на подлинность.

По словам представителя правоохранительных органов, обнаружению ценных предметов предшествовали переговоры с адвокатами предполагаемых похитителей. С начала года в Дрездене продолжается судебный процесс в отношении шестерых подозреваемых.

Ограбление сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене

Предметы были украдены из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене 25 ноября 2019 года. Похитители распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло витрины с украшениями и забрали содержимое - барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. Страховая стоимость похищенных экспонатов - 113,8 млн евро.

В январе в Дрездене начался процесс по делу о краже. В совершении преступления обвиняются шестеро: молодые люди в возрасте от 23 до 28 лет. Все они, по данным обвинения, - члены известного берлинского преступного клана.

Смотрите также: