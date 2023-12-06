  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

В ФРГ на лечение доставлены более 900 раненных украинцев

Сергей Гуща
6 декабря 2023 г.

За время войны России против Украины в Германию на лечение прибыло 928 раненных украинцев и около 300 сопровождающих лиц, сообщило МВД ФРГ.

https://p.dw.com/p/4ZrMu
Раненые украинцы в аэропорту Берлина
Раненые украинцы в аэропорту БерлинаФото: Thilo Pulpanek/Bundeswehr

За время российской агрессии против Украины в Германию на лечение было доставлено более 900 пациентов, говорится в сообщении министерства внутренних дел ФРГ на запрос фракции ХДС/ХСС в бундестаге в среду, 6 декабря. По данным на середину ноября, в Германию прибыло 928 пациентов и около 300 сопровождающих лиц. Как правило, пациенты доставлялись в ФРГ авиатранспортом.

Таким образом Германия внесла наибольший вклад в транспортировку раненых из Украины в страны ЕС в рамках европейской процедуры, координирующей действия стран в условиях катастрофы, отмечает МВД. В Германии раненых солдат ВСУ распределяют по больницам по всей стране, используя процедуру, введенную во время пандемии коронавируса с целью не допустить перегрузки отдельных клиник.

Смотрите также:

Как раненых солдат ВСУ лечат в Европе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новые удары России по энергетике Украины: удастся ли избежать коллапса? Европа в фокусе

Новые удары России по энергетике Украины: удастся ли избежать коллапса? Европа в фокусе

В украинские города пришли первый снег и морозы. Это не очень хорошая новость для многих жителей Украины. Россия вновь пытается уничтожить тепловые электростанции и электросети Украины с помощью беспилотников и артиллерии, чтобы деморализовать украинцев. Миллионы людей в Украине опасаются, что им снова придется обходиться без электричества, отопления и воды в морозы, как это было прошлой зимой.
Конфликты23 ноября 2023 г.26:25 мин.
external

На что готовы пойти украинские уклонисты и сколько стоят фальшивые справки

На что готовы пойти украинские уклонисты и сколько стоят фальшивые справки

С началом полномасштабного российского вторжения сотни тысяч украинских мужчин добровольно вызвались защищать свою страну. Сегодня, спустя полтора года, Украине нужны новобранцы. Но некоторые украинцы ни при каких условиях не собираются идти воевать и ищут способы избежать службы в армии. Репортаж специального корреспондента DW Макса Цандера.
Конфликты4 октября 2023 г.04:48 мин.