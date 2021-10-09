В ФРГ министры обороны и экономики отказались от мандатов в бундестаге

В Германии министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) отказываются от своих мандатов в бундестаге. Этим шагом оба политика, являющиеся членами Христианско-демократического союза (ХДС) хотели бы способствовать смене поколений в парламентской фракции ХДС/ХСС и анонсировать обновление ХДС. Об этом они объявили в субботу, 9 октября, на пресс-конференции в столице федеральной земли Саар - Саарбрюккене.

Их мандаты получат депутаты от земли Саар 38-летняя Надин Шён (Nadine Schön) и 41-летний Маркус Уль (Markus Uhl), которые сначала не прошли в бундестаг из-за низких результатов ХДС на парламентских выборах, а теперь войдут в немецкий парламент в качестве преемников от земельного списка ХДС земли Саар.

Отказ политиков от мандатов в бундестаге встретил понимание

Как отметила Крамп-Карренбауэр, на посту министра обороны ФРГ она будет оставаться до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Однако политической деятельностью она намерена заниматься и впредь - только, возможно, в несколько более "свободной" форме.

По словам Альтмайера, члена немецкого парламента с 27-летним стажем, решение не принимать мандаты было принято на основе консенсуса. По его словам, смена поколений в партии сейчас "необходима как никогда". "У меня сердце кровью обливается при виде того, как мало молодых депутатов прошло в бундестаг от ХДС/ХСС в этот раз. Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь молодое поколение к ответственной деятельности", - подчеркнул политик. Как и Крамп-Карренбауэр, Альтмайер заявил, что будет продолжать политическую деятельность - но без мандата бундестага и, вероятно, без министерского портфеля.

Решение политиков встретило понимание и поддержку в отделении ХДС земли Саар, премьер-министром которой Крамп-Карренбауэр была до переезда в Берлин. Как сказал нынешний премьер Саара, христианский демократ Тобиас Ханс (Tobias Hans), ХДС показал, как нужно поступать в ситуации, когда необходима смена поколений.

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