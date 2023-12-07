В ФРГ машинисты поездов объявили о суточной забастовке

По всей Германии в связи с забастовкой машинистов из профсоюза GDL будет существенно ограничено движение пассажирских поездов в течение суток начиная с 22.00 четверга, 7 декабря. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn на своем сайте призвал пассажиров отложить свои поездки.

Движение грузовых поездов будет ограничено 7 декабря уже с 18.00. Как сообщили в GDL, это последняя в текущем году забастовка. Однако уже в начале 2024 года машинисты при отсутствии компромисса намерены провести "более длительные и интенсивные стачки".

Требования профсоюза машинистов GDL

Поводом для объявления забастовки в профсоюзе называют нежелание работодателей выполнить ключевые требования о сокращении недельного рабочего времени с 38 до 35 часов для сотрудников, работающих по сменам. "Таким образом железнодорожные предприятия не только игнорируют обоснованные потребности собственных сотрудников. Они подрывают срочно необходимые меры по успешному привлечению новых сотрудников", - заявил глава профсоюза GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky) в интервью медиакомпании Bayerische Rundfunk. По его мнению, более короткая рабочая неделя привела бы к тому, что больше людей заинтересовались бы профессией машиниста.

Кроме того, в GDL требуют повысить зарплаты на 555 евро в месяц и предоставить машинистам единовременную компенсацию за инфляцию в размере до 3000 евро.

В федеральном объединении "Немецкое туристическое хозяйство" раскритиковали GDL. "Забастовка - это важная вещь, - заявил генсек организации Свен Либерт (Sven Liebert). - И все же мы критикуем, что путешествия и отдых, которые люди заслужили к концу этого трудного года, теперь пострадают от этой объявленной так неожиданно забастовки". Мобильность туристов уже и так пострадала от наступления зимы, посетовал он.

Тарифные переговоры между профсоюзом GDL и концерном Deutsche Bahn стартовали в начале ноября. Две недели назад, однако, в GDL объявили об их провале.

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