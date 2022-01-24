 МИД ФРГ готовит кризисный план для дипломатов и граждан Германии в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 24.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

МИД ФРГ готовит кризисный план для дипломатов и граждан Германии в Украине

Меры поддержки дипломатов и граждан ФРГ в Украине обсуждаются регулярно, но пока нет повода организовывать их эвакуацию на родину, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Здание посольства Германии в Киеве

Здание посольства Германии в Киеве

Министерство иностранных дел Германии разрабатывает кризисный план для сотрудников посольства страны в Украине и других граждан ФРГ, но в данный момент не видит необходимости в организации масштабной операции по их вывозу на родину. "На протяжении последних недель мы постоянно просчитывали, в том числе с нашими европейскими партнерами, как мы могли бы действовать самым оперативным образом. Но я хочу сказать со всей определенностью: это всё - в сослагательном наклонении", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в кулуарах встречи глав МИД государств Европейского Союза в Брюсселе в понедельник, 24 января.

По словам Бербок, очередное обсуждение кризисного плана поддержки граждан ФРГ в Украине запланировано на 24 января. Встречи на эту тему проводятся регулярно, указала дипломат. При этом она предостерегла от преждевременной паники. "Мы находимся в ситуации, когда МИД ФРГ и (немецкие. - Ред.) компании работают в стране, в ситуации, когда на первый план ставят поддержку Украины, в том числе экономическую. Поэтому подготовка (к возможной эскалации конфликта. - Ред.) не должна быть использована для создания неуверенности в плане инвестиций в Украину", - подчеркнула Бербок.

США рекомендуют согражданам покинуть Украину

Ранее посольство США в Киеве сообщило о решении Госдепартамента сократить его штат за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с "военными угрозами" со стороны России.

"Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей (...) в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России", - говорилось в заявлении Госдепа.

Вместе с тем находящимся на Украине гражданам США рекомендовали подумать о возможности покинуть территорию этой страны коммерческими рейсами.

Отправка НАТО дополнительных сил в Восточную Европу

24 января Североатлантический альянс сообщил, что на фоне наращивания Россией военных сил "в Украине и вокруг нее" союзники по НАТО приводят свои вооруженные силы в состояние боеготовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации НАТО в Восточной Европе. 

Смотрите также:

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Новейшая "граница" в Европе

    Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Между двух миров

    Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

  • Очередь на пункте пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Поиск сепаратистов

    Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    За покупками - через КПП

    Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

  • Развалины дома на линии фронта

    Украина между миром и войной

    Линия фронта

    Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду

    Украина между миром и войной

    Глубинка

    Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению гуманитарную помощь

    Украина между миром и войной

    Новая стена

    Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

  • Село Сизое

    Украина между миром и войной

    Нехватка топлива

    Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

  • Доставка жителям села Сизое гуманитарной помощи

    Украина между миром и войной

    Буферная зона

    Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

  • Бронированная машина ОБСЕ

    Украина между миром и войной

    Средство передвижения - бронетехника

    Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

    Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина


Смотреть видео 19:25

Украина под прицелом Путина: нашли ли Лавров и Блинкен выход из тупика? DW Новости (21.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Берлин хотя и грозит Кремлю жесткими санкциями, но не хочет поставлять Киеву летальное оружие (21.01.2022)  

С какой ноги встанет Путин, или Как Байден грозит России катастрофой за атаку на Украину. DW Новости (20.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут  

Украина предупредила Германию о возможном росте цен на газ  

После наводнения. На что пошли в Германии ради "Золота Рейна" (фото)  