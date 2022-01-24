МИД ФРГ готовит кризисный план для дипломатов и граждан Германии в Украине

Министерство иностранных дел Германии разрабатывает кризисный план для сотрудников посольства страны в Украине и других граждан ФРГ, но в данный момент не видит необходимости в организации масштабной операции по их вывозу на родину. "На протяжении последних недель мы постоянно просчитывали, в том числе с нашими европейскими партнерами, как мы могли бы действовать самым оперативным образом. Но я хочу сказать со всей определенностью: это всё - в сослагательном наклонении", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в кулуарах встречи глав МИД государств Европейского Союза в Брюсселе в понедельник, 24 января.

По словам Бербок, очередное обсуждение кризисного плана поддержки граждан ФРГ в Украине запланировано на 24 января. Встречи на эту тему проводятся регулярно, указала дипломат. При этом она предостерегла от преждевременной паники. "Мы находимся в ситуации, когда МИД ФРГ и (немецкие. - Ред.) компании работают в стране, в ситуации, когда на первый план ставят поддержку Украины, в том числе экономическую. Поэтому подготовка (к возможной эскалации конфликта. - Ред.) не должна быть использована для создания неуверенности в плане инвестиций в Украину", - подчеркнула Бербок.

США рекомендуют согражданам покинуть Украину

Ранее посольство США в Киеве сообщило о решении Госдепартамента сократить его штат за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с "военными угрозами" со стороны России.

"Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей (...) в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России", - говорилось в заявлении Госдепа.

Вместе с тем находящимся на Украине гражданам США рекомендовали подумать о возможности покинуть территорию этой страны коммерческими рейсами.

Отправка НАТО дополнительных сил в Восточную Европу

24 января Североатлантический альянс сообщил, что на фоне наращивания Россией военных сил "в Украине и вокруг нее" союзники по НАТО приводят свои вооруженные силы в состояние боеготовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации НАТО в Восточной Европе.

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