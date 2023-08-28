В ФРГ договорились об обеспечении базовых потребностей детей

Правительство ФРГ выделит в 2025 году 2,4 млрд евро на выплаты семьям с детьми, в последующие годы общая сумма может возрасти. Новая концепция выплат направлена на борьбу с детской бедностью.

Правящая коалиция Германии согласовала основные положения будущей программы обеспечения базовых потребностей детей, направленной на борьбу с детской бедностью. В 2025 году на эти цели будет выделено 2,4 млрд евро, в последующие годы эту сумму планируется повышать. Принципиального соглашения по данному вопросу достигли в ночь на понедельник, 28 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), федеральный министр по делам семьи Лиза Паус (Lisa Paus) и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner), которые соответственно представляют входящие в коалицию Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), "Союз 90"/"зеленые"и Свободную демократическую партию (СвДП).

Эти три правящие партии Германии на протяжении нескольких месяцев спорили о размере будущих выплат на базовые потребности детей. Лиза Паус первоначально оценивала ежегодную потребность в таких выплатах на уровне 7-12 млрд евро. На пресс-конференции по итогам договоренности в Берлине она заявила, что семьи, находящиеся под угрозой бедности, теперь будут получать более скорую помощь от государства. Таких семей в ФРГ, согласно данным правительства, около 5,6 млн.

Гарантированная сумма плюс надбавка

По плану, новое пособие будет включать гарантированную сумму (бывшее детское пособие), которое будут выплачивать всем детям, вне зависимости от доходов родителей, а также надбавку, которую будут рассчитывать, исходя из возраста детей и доходов семьи.

По плану Паус, до 2028 года расходы на базовые потребности детей возрастут до 6 млрд евро. В свою очередь Кристиан Линднер рассчитывает, что в ближайшие годы число претендентов на такие выплаты сократится. Частью договоренности является отказ Паус от дальнейшего противодействия планам Минэкономики выделить миллиардные суммы на налоговые льготы для бизнеса.

Новое пособие предполагает перерасчет так называемого социокультурного прожиточного минимума, в зависимости от этого показателя будет рассчитываться величина выплат. "Это означает, что потребности детей будут адаптированы к нынешним жизненным реалиям", - отмечается в правительством документе. Министр по делам семьи ФРГ заявила о крупном прорыве. "Это смена парадигмы в борьбе с детской бедностью", - заявила Лиза Паус.

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