  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В ФРГ договорились об обеспечении базовых потребностей детей

Ольга Лебедева
28 августа 2023 г.

Правительство ФРГ выделит в 2025 году 2,4 млрд евро на выплаты семьям с детьми, в последующие годы общая сумма может возрасти. Новая концепция выплат направлена на борьбу с детской бедностью.

https://p.dw.com/p/4VfCe
Игрушки, формуляр и деньги
Правительство ФРГ достигло соглашения о новых детских выплатахФото: Detlef Heese/epd/picture alliance

Правящая коалиция Германии согласовала основные положения будущей программы обеспечения базовых потребностей детей, направленной на борьбу с детской бедностью. В 2025 году на эти цели будет выделено 2,4 млрд евро, в последующие годы эту сумму планируется повышать. Принципиального соглашения по данному вопросу достигли в ночь на понедельник, 28 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), федеральный министр по делам семьи Лиза Паус (Lisa Paus) и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner), которые соответственно представляют входящие в коалицию Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), "Союз 90"/"зеленые"и Свободную демократическую партию (СвДП).

Эти три правящие партии Германии на протяжении нескольких месяцев спорили о размере будущих выплат на базовые потребности детей. Лиза Паус первоначально оценивала ежегодную потребность в таких выплатах на уровне 7-12 млрд евро. На пресс-конференции по итогам договоренности в Берлине она  заявила, что семьи, находящиеся под угрозой бедности, теперь будут получать более скорую помощь от государства. Таких семей в ФРГ, согласно данным правительства, около 5,6 млн.

Гарантированная сумма плюс надбавка

По плану, новое пособие будет включать гарантированную сумму (бывшее детское пособие), которое будут выплачивать всем детям, вне зависимости от доходов родителей, а также надбавку, которую будут рассчитывать, исходя из возраста детей и доходов семьи.

По плану Паус, до 2028 года расходы на базовые потребности детей возрастут до 6 млрд евро. В свою очередь Кристиан Линднер рассчитывает, что в ближайшие годы число претендентов на такие выплаты сократится. Частью договоренности является отказ Паус от дальнейшего противодействия планам Минэкономики выделить миллиардные суммы на налоговые льготы для бизнеса.

Новое пособие предполагает перерасчет так называемого социокультурного прожиточного минимума, в зависимости от этого показателя будет рассчитываться величина выплат. "Это означает, что потребности детей будут адаптированы к нынешним жизненным реалиям", - отмечается в правительством документе. Министр по делам семьи ФРГ заявила о крупном прорыве. "Это смена парадигмы в борьбе с детской бедностью", - заявила Лиза Паус.

Смотрите также:

Бэби-бум в Германии (17.10.2016)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Окончить немецкую школу можно и без загранпаспорта (05.05.2017)

Окончить немецкую школу можно и без загранпаспорта (05.05.2017)

Немецкая школа - своеобразный уголок Германии в тихом районе Москвы, где дети учатся исключительно на немецком языке. Там можно получить немецкий аттестат и право обучаться в вузах Европы.
Общество5 мая 2017 г.02:30 мин.
external

Украинские школьники в берлинской гимназии: недетские проблемы в 14 лет 27.06.2022

Украинские школьники в берлинской гимназии: недетские проблемы в 14 лет 27.06.2022

На интеграционных уроках для украинских школьников все в напряжении перед каникулами. После каникул многие хотят перевестись в обычный класс. И одновременно с этим зубрят уроки, чтобы получить аттестат в Украине. Кроме того, на плечах детей – помощь родителям с переводом, поиск жилья. Они не знают, смогут ли вообще остаться в Германии.
Конфликты27 июня 2022 г.02:42 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные в Запорожской области
Трансляция

WP: США могут дать Киеву кассетные снаряды большей дальности

Конфликты28 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный бывший президент США Дональд Трамп протягивает из окна тюрьмы идущему мимо прохожему свою тюремную фотографию, на которой стоит ценник в 7 долларов США.

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Политика28 августа 2023 г.
Крушение самолета с Евгением Пригожиным

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Политика28 августа 2023 г.
Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
Александр Лукашенко выступает перед выпускниками школы по видеосвязи

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Общество28 августа 2023 г.
Рига, центр города

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

Политика27 августа 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в июне 2023 года

Переговоры Украины с Канадой и иные итоги 549-го дня войны

Переговоры Украины с Канадой и иные итоги 549-го дня войны

Конфликты26 августа 2023 г.
На главную страницу