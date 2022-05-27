 В Финляндии выявлен первый случай заболевания оспой обезьян | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2022

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Европа

В Финляндии выявлен первый случай заболевания оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Финляндии. Состояние пациента оценивается как относительно хорошее. Он находится на домашнем лечении.

Пробирка с биоматериалом для исследования на оспу обезьян

В Финляндии медики зарегистрировали первый случай заражения  оспой обезьян. "Инфекция была подтверждена поздно вечером в четверг. Это единственный случай заболевания в Финляндии. Источник инфекции известен, близкие контакты инфицированного нанесены на карту. Сейчас состояние его здоровья относительно хорошее, он лечится на дому", - говорится в сообщении, которое разместил в пятницу, 27 мая, в соцсетях руководитель отдела диагностики медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS Лассе Лехтонен.

По его оценке, вероятность распространения заболеваемости в Финляндии "низкая". Как утверждает Лехтонен, люди, которые получили ранее  вакцину против оспы, все еще могут иметь некоторую защиту и от  вируса оспы обезьян. Между тем вакцина не вводилась в Финляндии с 1970-х годов.

За последние несколько недель в Европе и Северной Америке зафиксировано уже несколько десятков случаев  заражения человека  оспой обезьян.

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    Автор: Александра Ёлкина


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