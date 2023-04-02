В Финляндии выбирают новый состав парламента

Наблюдатели прогнозируют жесткое соперничество между тремя претендентами на победу. Согласно опросам, правые популисты лишь на 0,3 процента отстают от лидера предвыборной гонки - Национальной коалиционной партии.
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В будущей стране НАТО Финляндии в воскресенье, 2 апреля, проходят парламентские выборы. На победу претендуют три главные силы - оппозиционеры-консерваторы из Национальной коалиционной партии во главе с ее председателем Петтери Орпо, правая партия "Истинные финны", которую возглавляет Риикка Пурра, и Социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Финляндии Санной Марин.
Наблюдатели прогнозируют жесткое соперничество: согласно последним опросам, правые популисты из партии "Истинные финны" лишь на 0,3 процента отстают от консерваторов из партии Орпо. Главная интрига выборов заключается в том, сохранит ли 37-летняя Санна Марин пост премьера Финляндии.
Скандал вокруг Санны Марин
Репутация Марин подпала под удар в августе 2022 года из-за видео в соцсетях, на котором она танцевала в компании друзей. Как утверждали СМИ, на записи с финским премьером было слышно, как кто-то произнес слово "мука", якобы имея в виду кокаин. Чтобы погасить скандал, Марин добровольно сдала тест на наркотики, результат которого оказался отрицательным. В итоге инцидент сошел на нет, а рейтинг одобрения деятельности Марин, по данным газеты Helsingin Sanomat, в декабре составил 64 процента.
Лидер партии, получившей на парламентских выборах большинство голосов, по традиции получает первоочередное право на формирование нового правительства. На этот раз создание новой правящей коалиции обещает быть долгим и трудным, поскольку целый ряд партий уже исключили возможность сотрудничества с правыми популистами.
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