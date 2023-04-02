В Финляндии выбирают новый состав парламента

Наблюдатели прогнозируют жесткое соперничество между тремя претендентами на победу. Согласно опросам, правые популисты лишь на 0,3 процента отстают от лидера предвыборной гонки - Национальной коалиционной партии.

В будущей стране НАТО Финляндии в воскресенье, 2 апреля, проходят парламентские выборы. На победу претендуют три главные силы - оппозиционеры-консерваторы из Национальной коалиционной партии во главе с ее председателем Петтери Орпо, правая партия "Истинные финны", которую возглавляет Риикка Пурра, и Социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Наблюдатели прогнозируют жесткое соперничество: согласно последним опросам, правые популисты из партии "Истинные финны" лишь на 0,3 процента отстают от консерваторов из партии Орпо. Главная интрига выборов заключается в том, сохранит ли 37-летняя Санна Марин пост премьера Финляндии.

Скандал вокруг Санны Марин

Репутация Марин подпала под удар в августе 2022 года из-за видео в соцсетях, на котором она танцевала в компании друзей. Как утверждали СМИ, на записи с финским премьером было слышно, как кто-то произнес слово "мука", якобы имея в виду кокаин. Чтобы погасить скандал, Марин добровольно сдала тест на наркотики, результат которого оказался отрицательным. В итоге инцидент сошел на нет, а рейтинг одобрения деятельности Марин, по данным газеты Helsingin Sanomat, в декабре составил 64 процента.

Санна Марин возглавляет правительство Финляндии с конца 2019 года. Она руководит левоцентристской коалицией, состоящей из пяти партий. Марин сохраняет популярность благодаря успехам в борьбе с пандемией ковида и в деле присоединения Финляндии к НАТО. В то же время оппозиция обвиняет ее правительство в безответственной трате государственных средств и обещает сократить расходы на 6 млрд евро.

Лидер партии, получившей на парламентских выборах большинство голосов, по традиции получает первоочередное право на формирование нового правительства. На этот раз создание новой правящей коалиции обещает быть долгим и трудным, поскольку целый ряд партий уже исключили возможность сотрудничества с правыми популистами.

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