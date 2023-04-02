  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Предвыборный плакат финских социал-демократов с Санной Марин в Хельсинки
Предвыборный плакат с Санной Марин в ХельсинкиФото: Shafi Musaddique/DW
ПолитикаФинляндия

В Финляндии выбирают новый состав парламента

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Наблюдатели прогнозируют жесткое соперничество между тремя претендентами на победу. Согласно опросам, правые популисты лишь на 0,3 процента отстают от лидера предвыборной гонки - Национальной коалиционной партии.

https://p.dw.com/p/4Pb8Q

В будущей стране НАТО Финляндии в воскресенье, 2 апреля, проходят парламентские выборы. На победу претендуют три главные силы - оппозиционеры-консерваторы из Национальной коалиционной партии во главе с ее председателем Петтери Орпо, правая партия "Истинные финны", которую возглавляет Риикка Пурра, и Социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Наблюдатели прогнозируют жесткое соперничество: согласно последним опросам, правые популисты из партии "Истинные финны" лишь на 0,3 процента отстают от консерваторов из партии Орпо. Главная интрига выборов заключается в том, сохранит ли 37-летняя Санна Марин пост премьера Финляндии.

Скандал вокруг Санны Марин

Репутация Марин подпала под удар в августе 2022 года из-за видео в соцсетях, на котором она танцевала в компании друзей. Как утверждали СМИ, на записи с финским премьером было слышно, как кто-то произнес слово "мука", якобы имея в виду кокаин. Чтобы погасить скандал, Марин добровольно сдала тест на наркотики, результат которого оказался отрицательным. В итоге инцидент сошел на нет, а рейтинг одобрения деятельности Марин, по данным газеты Helsingin Sanomat, в декабре составил 64 процента.

Санна Марин возглавляет правительство Финляндии с конца 2019 года. Она руководит левоцентристской коалицией, состоящей из пяти партий. Марин сохраняет популярность благодаря успехам в борьбе с пандемией ковида и в деле присоединения Финляндии к НАТО. В то же время оппозиция обвиняет ее правительство в безответственной трате государственных средств и обещает сократить расходы на 6 млрд евро.

Лидер партии, получившей на парламентских выборах большинство голосов, по традиции получает первоочередное право на формирование нового правительства. На этот раз создание новой правящей коалиции обещает быть долгим и трудным, поскольку целый ряд партий уже исключили возможность сотрудничества с правыми популистами.

Смотрите также:

Как финны изменили отношение к россиянам из-за войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что говорят финны о запрете выдачи шенгенских виз россиянам (22.08.2022)

Что говорят финны о запрете выдачи шенгенских виз россиянам (22.08.2022)

Что думают финнские граждане о намерении своих властей существенно ограничить выдачу въездных виз россиянам?
Политика22 августа 2022 г.03:05 мин.
external

Почему Швеция стремится в НАТО

Почему Швеция стремится в НАТО

Вступление Швеции в НАТО - шаг, который долгое время считался немыслимым и на который власти в Стокгольме пошли неохотно, несмотря на сильную общественную и парламентскую поддержку.
Политика18 мая 2022 г.02:32 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российская ракета в поле под Черниговом

Провал зимнего наступления РФ и все события 402-го дня войны

Конфликты11 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сергей Рахманинов

Михаил Шишкин: Надо защитить Рахманинова от Путина

Михаил Шишкин: Надо защитить Рахманинова от Путина

Культура22 ч. назад
В Болгарии пройдут пятые выборы в парламент за два года. На фото: экс-глава правительства Бойко Борисов

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины?

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины?

Политика2 ч. назад
Женщина топлес в бассейне

Топлес-активистки - об особенностях равноправия в Германии

Топлес-активистки - об особенностях равноправия в Германии

Права человека1 апреля 2023 г.
Журналисты на войне

Журналисты на войне. Почему ВСУ "закрыли" фронт для СМИ

Журналисты на войне. Почему ВСУ "закрыли" фронт для СМИ

Конфликты1 апреля 2023 г.
Пасхальный марш у авиабазы Бюхель в ФРГ, на которой находятся американские ядерные боезаряды

Ядерное оружие - защита или угроза? Дилемма Германии

Ядерное оружие - защита или угроза? Дилемма Германии

Политика1 апреля 2023 г.
Церемония поднятия флага Украины в годовщину освобождения Бучи

Годовщина освобождения Бучи и все события 401-го дня войны

Годовщина освобождения Бучи и все события 401-го дня войны

Конфликты31 марта 2023 г.
На главную страницу