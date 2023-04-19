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Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture alliance
КонфликтыФинляндия

В Финляндии сняли арест с недвижимости Российского центра

Сергей Ромашенко
21 ч. назад

В Финляндии отменили временный арест земли и здания Российского центра науки и культуры. Ранее СМИ сообщили, что арест связан с санкциями ЕС, введенными против России из-за вторжения в Украину.

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Финляндия отменила в среду, 19 апреля, решение об аресте Российского центра науки и культуры. Об этом заявил порталу Yle начальник районного отдела специального отдела правоохранительных органов Агентства по исполнению законов Финляндии Аки Виртанен. По его словам, "судя по текущим расследованиям, оснований для конфискации нет". Ранее в это день об аресте земли и недвижимости Российского центра науки и культуры Управлением по взысканию долгов сообщила газета Helsingin Sanomat.

По сведениям издания, соответствующее решение было принято неделю назад и связано с санкциями ЕС, введенными против России из-за вооруженного вторжения в Украину. Предполагалось, что арест продлится до трех недель и в течение этого срока судебный пристав установит, находятся ли земля и здание в собственности, владении или под контролем лица, попавшего под санкции. По данным газеты, земельный участок, на котором расположено здание РЦНК, принадлежит РФ.

Земля и недвижимость РЦНК были арестованы после запроса министерства иностранных дел. Стоимость замороженных активов обычно оценивается в решениях Управления по взысканию долгов, но, согласно Helsingin Sanomat, стоимость имущества Российского центра науки и культуры "неизвестна".

В связи с арестом недвижимости российского государства МИД России направил ноту в МИД Финляндии с требованием провести расследование законности временного замораживания активов РФ, сообщает "Интерфакс". "Министерство иностранных дел Финляндии попросили расследовать, как деятельность правоохранительного органа соотносится с международным правом в отношении целостности государственной собственности", - сказала представитель МИД Финляндии по связям с общественностью Каролина Романофф.

Арест семи квартир в Хельсинки

Еще в марте управление заморозило средства РЦНК на счету Центра в банке Nordea. Прошлым летом издание Talouselämä сообщало, что на деятельность Центра оказывает влияние Служба внешней разведки России (СВР).

Помимо РЦНК, Управление по взысканию долгов также арестовало в Хельсинки семь квартир. Они, предположительно, связаны с попавшим под санкции ведомством "Россотрудничество", работающим под эгидой МИД РФ. Затронула ли отмена ареста эту недвижимость, не уточняется. Финляндия в рамках санкций ЕС начала конфисковывать российское имущество весной 2022 года - вскоре после начала российского вторжения в Украину.

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