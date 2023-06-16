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В Финляндии сформировали правящую коалицию

Александра Иванова
1 ч. назад

В новом правительстве Финляндии под руководством Петтери Орпо будет представлено четыре партии, в том числе правопопулистская "Истинные финны".

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Новый премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Новый премьер-министр Финляндии Петтери ОрпоФото: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

В Финляндии после семи недель переговоров четыре партии согласовали создание коалиционного правительства во глава с премьер-министром Петтери Орпо. Ожидается, что состав нового кабинета, а также его программа будут объявлены днем в пятницу, 16 июня.

По оценкам некоторых СМИ, это правительство станет "самым правым в Финляндии после Второй мировой войны". Отмечается, что, кроме консервативной Национальной коалиционной партии, лидером которой является Орпо, в него войдут правопопулистская партия "Истинные финны", Шведская народная партия и христианские демократы. При этом ни одной левой партии в правительстве представлено не будет.

Петтери Орпо сменит на посту премьер-министра Финляндии представительницу Социал-демократической партии Санну Марин, которая подала в отставку в апреле. Марин пользовалась популярностью у населения благодаря успешной борьбе с пандемией коронавируса и политике, которую она проводила после начала российского вторжения в Украину, однако ее партия все равно потерпела поражение на последних парламентских выборах. Ожидается, что одной из главных задач нового правительства станет сокращение государственного долга.

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Сообщение финского онлайн-издания Yle о формировании правящей коалиции в стране

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