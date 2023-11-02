В Финляндии прошли обыски на острове миллиардера Кесаева

Финская полиция в среду, 1 ноября, провела обыск на острове Котассари, принадлежащем российскому миллиардеру, главе группы компаний "Меркурий" Игорю Кесаеву. Об этом сообщает финское онлайн-издание Ilta-Sanomat . Как следует из публикации, полиция искала подлежащее аресту имущество предпринимателя, находящегося с 2022 года под санкциями ЕС, а также материалы для следствия.

Указывается, что Игорь Кесаев купил остров Котассари в 2020 году за 700 000 евро. В октябре 2021 года бельгийское онлайн-издание Euractiv писало, что эту сделку удалось провести без согласования с Минобороны Финляндии, так как российский бизнесмен воспользовался "золотым паспортом" Кипра, полученным за инвестиции.

Согласно документам, общая площадь в собственности российского бизнесмена на Котассари составляет 20 га. В реестре на сайте муниципалитета Пуумала в регионе Южное Саво указано, что на острове находятся апартаменты для отдыха площадью 420 квадратных метров, главное здание, дом для гостей, а также пляжная сауна и площадка для вертолета.

Между тем читатели Ilta-Sanomat рассказали журналистам, что, по их наблюдениям, в апреле и марте 2023 года здания на острове казались пустыми. Прошлой зимой и весной там тоже не было замечено людей.

Бизнес Игоря Кесаева

По данным журнала Forbes, на 2 ноября 2023 года состояние Игоря Кесаева оценивалось в 3,6 млрд долларов США. Основанная Кесаевым и его партнером Сергеем Кациевым компания "Мегаполис" контролирует 70% российского табачного рынка, указывается в карточке предпринимателя на сайте издания. В 2019 году Кесаев объединил свою сеть супермаркетов "Дикси" с сетью магазинов алкогольной продукции "Красное и Белое", создав одну из крупнейших розничных сетей в России.

Санкции в отношении Игоря Кесаева были введены ЕС в апреле 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину. В июле 2015 года "Новая газета" выпустила расследование , в котором говорилось, что фонд "Монолит", почетным президентом которого тогда был Кесаев, в 2003 году подписал с ФСБ генеральное соглашение "о предоставлении финансовой помощи". "В рамках этого соглашения фонд Кесаева покупал квартиры в разных городах России для нужд ФСБ", - указано в публикации.

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