В Финляндии проходит второй тур выборов президента

За победу борются экс-премьер Александер Стубб от Национальной коалиционной партии и бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Действующий президент Саули Ниинистё не вправе баллотироваться.

В Финляндии в воскресенье, 11 февраля, проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют бывший премьер-министр Александер Стубб, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии и участник левоцентристской партии "Союз зеленых", экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, который выступает как независимый кандидат.

Первый тур президентских выборов состоялся 28 января. Стубб набрал 27,2 процента голосов, Хаависта заручился поддержкой 25,8 процента финнов. Третий результат продемонстрировал Юсси Халла-ахо от националистической партии "Истинные финны", получивший около 19 процентов голосов.

Президента Финляндской Республики избирают на шесть лет. Он не может занимать пост более двух сроков подряд. Действующий глава государства Саули Ниинистё был избран в 2012 и 2018 годах.

Отход Хельсинки от нейтралитета

Финляндия с началом российского военного вторжения в Украину отошла от традиционной политики нейтралитета и баланса между Востоком и Западом. В апреле 2023 года она присоединилась к НАТО, приняла решение о размещении американского контингента.

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Этот шаг поддержали оба кандидата на высший государственный пост. Кроме того, и Стубб, и Хаависто выступают за расширение санкций в отношении России.

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