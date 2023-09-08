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В США застреливший водителя полицейский сдался властям

Павел Мыльников
9 сентября 2023 г.

В Филадельфии офицер полиции застрелил мужчину в автомобиле и предстанет перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве. Видеозапись опровергает слова полицейских о попытке нападения на них.

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Синий проблесковый маячок на полицейском автомобиле
Полицейский автомобильФото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

В США расследуют эпизод со стрельбой полицейского по водителю легкового автомобиля в Филадельфии. Застреливший 27-летнего мужчину сотрудник полиции в пятницу, 8 сентября, сдался властям. Он предстанет перед судом, среди прочего, по обвинению в непредумышленном убийстве и притеснении со стороны должностного лица, заявил прокурор.

Прокуратура Филадельфии обнародовала видеозапись трагического инцидента, случившегося в середине августа. В ролике, в частности, видно, как сотрудник правоохранительных органов выходит из служебного автомобиля, подбегает к автомобилю, за рулем которого находится молодой человек, и несколько раз стреляет в него через окно водительской двери.

Полиция говорила о нападении с ножом

Транспортное средство привлекло внимание полиции своими безрассудными маневрами, объяснили в ведомстве. Изначально полиция утверждала, что мужчина был застрелен не в автомобиле и, кроме того, напал с ножом на стражей порядка.

После инцидента офицер был отстранен от службы. В то же время его адвокат назвал действия против своего подзащитного неправомерными.

Происшествие в Филадельфии является уже не первым инцидентом подобного рода. Одним из самых резонансных случаев применения силы сотрудниками полиции стала гибель чернокожего Джорджа Флойда при задержании в конце мая 2020 года, вызвавшая волну протестов против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах.

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