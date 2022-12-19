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Министры энергетики стран-членов ЕС в Брюсселе во время обсуждения потолка цен на газ из РФ, 19 декабря 2022 года
Министры энергетики стран-членов ЕС в Брюсселе во время обсуждения потолка цен на газ из РФФото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

В Евросоюзе согласовали потолок цены на газ из России

Александра Иванова
1 ч. назад

Цена на российский газ не должна превышать 180 евро за мегаватт-час, решили министры энергетики государств ЕС. Сообщается, что инициативу поддержала и Германия.

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Министры энергетики государств Европейского Союза договорились установить предельную цену на российский газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, сообщает в понедельник, 19 декабря, агентство Reuters со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

За ценовой потолок для российского газа выступали не все страны Евросоюза. Многие выражали опасения, что ЕС может столкнуться с недостатком этого сырья, если другие игроки на мировом рынке будут готовы заплатить более высокую цену. Однако соглашение удалось принять, поскольку при голосовании по этому вопросу было достигнуто так называемое "квалифицированное большинство", предполагающее поддержку как минимум 17 из 27 государств Евросоюза.

Потолок цены на газ из РФ как способ поддержать население ЕС на фоне роста цен

Отмечается, что целью введения ценового потолка для российского газа было желание ослабить последствия энергетического кризиса и связанного с ним скачка цен на газ в Европе для предприятий и домохозяйств в ЕС.

Комментируя договоренность, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что она "положит конец российскому манипулированию рынком".

Как сообщает Reuters со ссылкой на трех официальных представителей ЕС, за введение потолка цены на газ проголосовала и Германия, которая на протяжении последних недель не раз выражала сомнения в целесообразности этой меры.

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Министры энергетики стран-членов ЕС в Брюсселе во время обсуждения потолка цен на газ из РФ, 19 декабря 2022 года

В Евросоюзе согласовали потолок цены на газ из России

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