 В Евросоюзе расследуют кибератаку на портовые терминалы | Новости из Германии о Европе | DW | 03.02.2022

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Европа

В Евросоюзе расследуют кибератаку на портовые терминалы

От действий хакеров-вымогателей пострадали несколько европейских портов. Разгрузка судов нарушена. Киберпреступники требуют выкуп за восстановление доступа к зашифрованным компьютерным системам.

Контейнеры и краны в порту Роттердама

Порт Роттердама

Прокуратура Бельгии начала расследование крупной кибератаки. Целями преступников выступили портовые объекты в королевстве, сообщил представитель прокуратуры Антверпена агентству AFP в четверг, 3 февраля.

По словам профильного нефтяного брокера в нидерландском Роттердаме, действия хакеров затронули ряд европейских портов и нарушили разгрузку судов. Злоумышленники шифруют или блокируют компьютерные системы пострадавших с целью получить выкуп за восстановление доступа.

Европол предложил Германии помощь

В Германии две нефтеснабжающие компании еще несколькими днями ранее сообщили, что пострадали от киберпреступников. В свою очередь, генеральная прокуратура Гамбурга подтвердила, что ведет в отношении неизвестных подозреваемых расследование по обвинению в вымогательстве.

Полицейская служба Европейского Союза (Европол) в курсе ситуации. "Мы знаем об атаке и предложили властям Германии помощь", - заявила представительница ведомства.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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