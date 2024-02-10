В Европе и США прокомментировали ход выборов в Пакистане

ЕС призвал Пакистан расследовать возможные нарушения на выборах в парламент и аресты активистов. США осудили ограничения прав избирателей, а Великобритания напомнила о верховенстве закона.

Сразу несколько стран призвали Пакистан расследовать возможные нарушения на парламентских выборах. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 9 февраля, особо выделил необходимость своевременного и полного расследования всех сообщений о нарушениях в ходе голосования, арестах активистов и связанных с выборами манипуляциях.

Брюссель осудил акты насилия, которые произошли в преддверии выборов, и призвал все партии Исламской Республики и политических деятелей использовать мирные и демократические механизмы для урегулирования разногласий. Кроме того, ЕС подчеркнул важность дальнейших реформ в области прав человека, экологических стандартов и экономики.

Исламабаду указали на важность защиты прав человека

С призывом расследовать возможное вмешательство в выборы или нарушения выступил и Госдепартамент США. Вашингтон осудил акты насилия, которые произошли во время избирательной кампании, а также ограничения прав и фундаментальных свобод человека в Пакистане.

При этом Соединенные Штаты готовы работать со новыми властями Исламской Республики для продвижения совместных интересов независимо от того, какие политические партии придут к власти, указал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Обеспокоенность обстановкой, в которой прошло голосование, выразила и Великобритания. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон указал Пакистану на необходимость соблюдать фундаментальные права человека, включая свободный доступ к информации, и обеспечивать верховенство закона. Лондон наряду с Брюсселем выразил сожаление тем, что не все политические лидеры не были допущены к участию в голосовании, а также принял во внимание ограничение доступа в интернет в день голосования.

Взрывы, проблемы с мобильной связью и закрытие границ

Выборы в нижнюю палату парламента Пакистана - Национальное собрание - и законодательные органы четырех провинций состоялись 8 февраля. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне двух взрывов у штабов кандидатов. В стране наблюдались перебои с мобильной связью, а сухопутные границы с соседними Ираном и Афганистаном были закрыты на время выборов.

Официальные результаты пока не опубликованы. О своей победе 9 февраля заявили как бывший премьер-министр страны Наваз Шариф, так и популярный у населения экс-глава правительства Имран Хан, приговоренный к длительным срокам заключения.

Около 100 мандатов могут получить независимые кандидаты, абсолютное большинство которых заручились поддержкой партии Хана "Движение за справедливость", сообщило агентство Reuters со ссылкой на предварительные результаты. По его данным, еще 71 место достанется представителям консервативной партии Шарифа "Пакистанская мусульманская лига Наваза", а 53 места займут члены Пакистанской народной партии Билавала Бхутто Зардари.

Смотрите также: