В ЕП согласовали продление беспошлинного импорта из Украины

На 428-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 27 апреля (время московское).

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По данным аналитического центра Globsec, около 30 процентов территории Украины - 174 тысячи кв. км - подверглись интенсивным боевым действиям и могут быть заминированы. В этих регионах необходимо провести расчистку от взрывоопасных предметов, оставленных захватчиками, указывается в докладе . Тем самым, по подсчетам экспертов, Украина стала крупнейшей заминированной территорией в мире, опередив бывших лидеров Афганистан и Сирию. При этом многие заминированные районы по-прежнему трудно изучить или даже получить к ним доступ, поскольку около 18 процентов территории Украины остается под оккупацией, отмечается далее.

Национальный банк Украины улучшил экономический прогноз на 2023-2025 годы

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Национальный банк Украины значительно улучшил прогноз восстановления экономики Украины в текущем году. С учетом быстрого восстановления энергосистемы Украины НБУ ожидает по итогам 2023 года экономического роста на уровне 2%, предыдущий прогноз равнялся 0,3 процента. "Экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности", - отмечается в заявлении . Прогноз на 2024 год на фоне ожидаемого "снижения рисков безопасности" улучшен до 4,3%, в 2025 году - до 6,4%.

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В Чехию прибыли три из 14 основных боевых танков Leopard 2A4, которые Германия пообещала Праге в рамках так называемого кругового обмена. После передачи первого танка в декабре теперь получены еще два танка, сообщило чешское министерство обороны. Передача техники будет завершена ко второму полугодию 2024 года и будет также включать бронированную эвакуационную машину Büffel, отмечается далее. Данная техника из промышленных запасов обслуживается концерном Rheinmetall. Министр обороны Чехии Яна Чернохова приветствовала поставки танков, которые будут размещены в Праславице близ Оломоуца.

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Россия не сможет установить полный контроль над всеми захваченными территориями Украины из-за нехватки личного состава в войсках национальной гвардии, передает "Радио "Свобода" со ссылкой на изученный им секретный документ Минобороны США, попавший в результате утечки в интернет. Как отмечает издание, в августе 2022 года в Украине находились не менее 27,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии РФ, с тех пор эти войска понесли существенные потери. Нехватку личного состава усугубило то, что национальная гвардия выполняла многочисленные дополнительные задачи по удержанию украинских территорий за линией фронта, пишет издание со ссылкой на американский документ.

В ЕП согласовали продление беспошлинного импорта из Украины

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Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продление еще на год решения об отмене возных пошлин Евросоюза на украинскую сельскохозяйственную продукцию, сообщается на сайте ЕП. Это необходимо для поддержки украинской экономики на фоне продолжающегося российского вторжения, которое ограничивает возможности Украины в торговле с остальным миром, отмечается в заявлении . Действующее в настоящий момент постановление истекает 5 июня. Промышленные товары из Украины облагаются нулевой пошлиной с 1 января текущего года в соответствии с соглашением об ассоциацией ЕС и Украины, поэтому они не включены в данное предложение, которое поддержали 27 депутатов, указывается далее. Один из парламентариев проголосовал против, семь воздержались. Планируется, что голосование всего пленума Европарламента по данному вопросу состоится 8-11 мая.

"Эти меры имеют решающее значение для укрепления устойчивости Украины в настоящем и будущем, поскольку мы работаем над постепенной интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. Наша солидарность с Украиной последовательна, прозрачна и незыблема", - заявила постоянный докладчик по Украине Сандра Калниете.

Хроника событий 27 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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