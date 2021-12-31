В Европарламенте призвали к активному участию ЕС в переговорах вокруг Украины

Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал к более активному участию Европейского Союза в урегулировании кризиса вокруг Украины после телефонного разговора президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшегося вечером 30 декабря по инициативе Москвы. "При обсуждении будущей архитектуры безопасности в Европе ЕС должен сидеть за столом переговоров в качестве одной из главных участвующих сторон", - заявил лидер крупнейшей фракции Европарламента (ЕП) в опубликованном в пятницу, 31 декабря, интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe.

По словам Вебера, для этого требуется "сплоченность стран-членов ЕС, а также эмансипация ЕС в вопросах внешней политики и безопасности". "Мы должны быть не просителем, а фактором власти", - сказал он, добавив, что это возможно только в том случае, если у всех государств ЕС будут воля к этому и единодушие.

Вебер назвал важным шагом вперед то, что между западным сообществом и руководством России снова все активнее ведется диалог. "При этом по большей части неприемлемые требования Кремля не составляют основу переговоров", - подчеркнул он. Скорее, должна идти дискуссия "на равных, которая уважает интересы и суверенитет всех государств", отметил политик.

Что сообщается об итогах беседы Путина и Байдена

В ходе телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным американский лидер призвал к деэскалации конфликта между Москвой и Киевом и пообещал, что США и их союзники "решительно ответят" в случае дальнейшего вторжения российских войск на территорию Украины, сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

Вашингтон убежден, что решать вопросы о вступлении в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны, подтвердил представитель администрации Соединенных Штатов, комментируя во время брифинга итоги телефонного разговора. "Наша позиция абсолютно ясна. Решения должны принимать сами суверенные страны, консультируясь с альянсом, а не кто-то другой", - заявил он.

Пресс-служба Кремля указала, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Переговоры России и США о кризисе вокруг Украины

Это была уже вторая беседа президентов в текущем месяце. До этого Джо Байден и Владимир Путин общались 7 декабря - тогда разговор состоялся в режиме видеоконференции. При этом лидеры коснулись двусторонних отношений, вопросов стратегической стабильности, кибербезопасности, а также ситуации вокруг Украины и расширения НАТО на восток.

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины и контроля над вооружениями. Спустя два дня, 12 января, должны состояться переговоры по вопросам безопасности в Европе в формате Совета НАТО - Россия. На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В середине декабря на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе Москва направила Вашингтону и странам-членам Североатлантического альянса список требований по вопросам безопасности. Они подразумевают, в частности, получение письменных подтверждений того, что НАТО не будет вести расширение на восток и не примет в свой состав Украину.

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