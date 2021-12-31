 В Европарламенте призвали к активному участию ЕС в переговорах вокруг Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 31.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Европарламенте призвали к активному участию ЕС в переговорах вокруг Украины

При обсуждении архитектуры безопасности в Европе ЕС должен сидеть за столом переговоров в качестве одной из главных сторон, считает глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.

Глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер

Манфред Вебер

Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал к более активному участию Европейского Союза в урегулировании кризиса вокруг Украины после телефонного разговора президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшегося вечером 30 декабря по инициативе Москвы. "При обсуждении будущей архитектуры безопасности в Европе ЕС должен сидеть за столом переговоров в качестве одной из главных участвующих сторон", - заявил лидер крупнейшей фракции Европарламента (ЕП) в опубликованном в пятницу, 31 декабря, интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe.

По словам Вебера, для этого требуется "сплоченность стран-членов ЕС, а также эмансипация ЕС в вопросах внешней политики и безопасности". "Мы должны быть не просителем, а фактором власти", - сказал он, добавив, что это возможно только в том случае, если у всех государств ЕС будут воля к этому и единодушие.

Вебер назвал важным шагом вперед то, что между западным сообществом и руководством России снова все активнее ведется диалог. "При этом по большей части неприемлемые требования Кремля не составляют основу переговоров", - подчеркнул он. Скорее, должна идти дискуссия "на равных, которая уважает интересы и суверенитет всех государств", отметил политик.

Что сообщается об итогах беседы Путина и Байдена

В ходе телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным американский лидер призвал к деэскалации конфликта между Москвой и Киевом и пообещал, что США и их союзники "решительно ответят" в случае дальнейшего вторжения российских войск на территорию Украины, сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

Вашингтон убежден, что решать вопросы о вступлении в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны, подтвердил представитель администрации Соединенных Штатов, комментируя во время брифинга итоги телефонного разговора. "Наша позиция абсолютно ясна. Решения должны принимать сами суверенные страны, консультируясь с альянсом, а не кто-то другой", - заявил он.

Пресс-служба Кремля указала, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Переговоры России и США о кризисе вокруг Украины

Это была уже вторая беседа президентов в текущем месяце. До этого Джо Байден и Владимир Путин общались 7 декабря - тогда разговор состоялся в режиме видеоконференции. При этом лидеры коснулись двусторонних отношений, вопросов стратегической стабильности, кибербезопасности, а также ситуации вокруг Украины и расширения НАТО на восток.

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины и контроля над вооружениями. Спустя два дня, 12 января, должны состояться переговоры по вопросам безопасности в Европе в формате Совета НАТО - Россия. На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В середине декабря на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе Москва направила Вашингтону и странам-членам Североатлантического альянса список требований по вопросам безопасности. Они подразумевают, в частности, получение письменных подтверждений того, что НАТО не будет вести расширение на восток и не примет в свой состав Украину.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:11

Прохладный прием: чего ждать от переговоров Россия - НАТО (30.12.2021)

Контекст

Байден и Путин провели переговоры по телефону

Состоявшийся телефонный разговор президентов России и США - уже второй за месяц.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин, Байден и встреча в 2022-м: на что НАТО не пойдет ни при каких условиях. DW Новости (30.12.21)  

Как "ультиматум" Путина восприняли на Западе (22.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Хорошие новости о коронавирусе? Они есть  

Когда Казахстан и РФ взаимно признают сертификаты о вакцинации?  

Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями  