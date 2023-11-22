В Европарламенте обсуждают создание офиса в Киеве

В Брюсселе и Страсбурге пока не подтверждают принятие решения о создании офиса Европарламента в Киеве, однако этот вопрос давно прорабатывается, сообщили источники DW.

Европейский парламент и украинская сторона активно обсуждают открытие офиса Европарламента в Киеве. Об этом во вторник, 21 ноября, DW сообщили источники, близкие к процессу. Согласно их информации, этот вопрос прорабатывался ранее и дискуссии продолжаются, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Как указал один из собеседников DW, такой вопрос должен решаться на конференции председателей. Ее следующее заседание пройдет в четверг, 23 ноября, однако неизвестно, будет ли решение принято именно в этот день.

Конференция председателей - это политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами ЕС, национальными парламентами и странами, не входящими в Евросоюз. В состав конференции председателей входят спикер Европарламента и председатели политических групп.

В Европарламенте пока не могут подтвердить планы открыть офис в Украине

В Европарламенте DW сказали, что "в настоящий момент" информацию о намерении открыть офис в Киеве подтвердить не могут.

28 ноября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук прибудет с визитом в Брюссель и встретится с председательницей Европарламента Робертой Метсолой. Ожидается, что они подпишут меморандум о межпарламентском сотрудничестве.

О решении Европарламента открыть офис в Украине для усиления поддержки Верховной рады сообщило вечером 21 ноября издание Euractiv со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение. Согласно этому документу, пишет издание, присутствие в Киеве обеспечит комитетам Европарламента "регулярное информирование о текущих вопросах и процессах", причем не только в самой Украине, но и в странах Восточного партнерства. В тексте поясняется, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Метсоле с просьбой создать такое представительство во время своего визита во Львов 4 марта. В конце апреля этот вопрос вновь поднял Стефанчук.

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