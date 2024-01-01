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В Эстонии вступил в силу закон о равенстве браков

Александра Иванова
1 января 2024 г.

Министр соцзащиты Эстонии выразила надежду на то, что критики закона о равенстве браков поймут, что "ни у кого ничего не отнимается, но многим будет дано что-то очень важное".

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Участники шествия в поддержку ЛГБТ в Тарту, 2022 год
Участники шествия в поддержку ЛГБТ в Тарту, 2022 годФото: Margus Ansu/Scanpix/IMAGO

В Эстонии в понедельник, 1 января, вступил в силу закон о равенстве браков, согласно которому двое совершеннолетних могут заключить брачный союз, независимо от их пола. "Это историческое событие, которое покончит с длившейся годами многолетней правовой путаницей и обеспечит всем жителям Эстонии чувство безопасности и равные права", - заявила министр социальной защиты страны Сигне Риисало. Она выразила надежду на то, что необоснованные опасения уйдут, а критики нового закона поймут, что "ни у кого ничего не отнимается, но многим будет дано что-то очень важное".

Легализация однополых браков в Эстонии

Закон о равенстве браков был принят рийгикогу (парламентом) Эстонии 20 июня 2023 года. Тогда за него проголосовали 54 депутата, против были 34, еще один воздержался. Тем самым Эстония стала первой страной на постсоветском пространстве, узаконившей однополые браки.

С 2013 года в Эстонии граждане имели право заключить договор об официальном партнерстве, независимо от пола его участников. В данном случае партнеры могут принимать друг за друга официальные решения (например, в медицинских случаях), распоряжаться совместно нажитым имуществом, вступать в наследство или получать государственные льготы наравне с семейными парами.

Закон о равенстве браков не отменяет возможности заключать договор о партнерстве. Пары, заключившие такой договор, теперь смогут оформить брак в упрощенном порядке.

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