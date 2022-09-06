В ЕС запретят некоторые пигменты красок для татуировок

Ученые пришли к выводу, что ряд пигментов в составе красок, используемых для татуировок, потенциально опасен для здоровья человека. Поэтому на территории ЕС их применять не будут.

Яркий мир татуировок скоро потускнеет. По крайней мере в Евросоюзе. Некоторые краски в их нынешнем составе уже запрещены, и скоро к ним прибавится еще целый ряд.

Тату-индустрия уже давно не ассоциируется с подпольными комнатушками, где при тусклом свете клиенту набивают одноцветный рисунок. Большинство современных тату-салонов работают с соблюдением строжайших правил гигиены и предлагают широкий набор классических и оригинальных мотивов и цветов. В то же время снова и снова появляются новые исследования и сообщения о том, что те или иные краски содержат вредные для здоровья вещества. В ЕС существует список запрещенных к использованию пигментов и красок, который регулярно пополняется. В его основе лежит так называемый регламент ЕС о косметической продукции.

Ограничения на использование

В начале 2022 года вступило в силу новое положение регламента, запрещающее или ограничивающее использование в ЕС около 4 тысяч химических веществ, применяемых в производстве красок для татуировок и перманентного макияжа. По мнению экспертов, большинство этих субстанций недостаточно исследованы и могут быть вредными для здоровья.

В 2023 году список расширится - в ЕС будет запрещена продажа и использование, в числе прочих, таких пигментов, как Green 7 (темно-зеленый) и Blue 15 (ярко-синий). Эксперты считают, что они содержат канцерогенные вещества, способные вызвать в организме человека образование злокачественных опухолей, доброкачественных новообразований, а также тяжелые аллергические реакции. Это решение принято в соответствии с регламентом ЕС по химическим веществам REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Но дело в том, что вышеназванные цветовые пигменты содержатся в двух третях всех красок для татуировок, и альтернативы им на данный момент нет!

Из чего на самом деле состоит жидкость для татуировки

На ярком рынке красок для тату есть десятки тысяч оттенков. В их химический состав может входить порядка 100 веществ. Среди них органические и неорганические пигменты, носители, загустители, растворители, стабилизаторы, консерванты, элементы для блеска и резкости рисунка и т.д. Многие из них были искусственно созданы для иных целей, а не для использования в косметической сфере, и поэтому могут навредить и коже, и здоровью в целом.

Так что же на самом деле - вредны ли для здоровья краски для тату, провоцируют ли они развитие раковых клеток? Однозначно подтвердить это или опровергнуть - невозможно. "Чтобы оценить риски, нужен серьезный анализ татуированных и не татуированных групп", - считает Вольфганг Боймлер (Wolfgang Bäumler), сотрудник клиники дерматологии в Регенсбурге и эксперт по татуировкам. Но его пока нет.

Логично, что тело воспринимает субстанцию, которая вводится в кожу, как инородное тело, от которого нужно избавиться. Соответственно, иммунная система пытается вывести эти вещества из татуированной кожи, и они попадают в организм.

Из-за татуировки меняется цвет и размер лимфоузлов

"Прежде всего пигменты краски попадают в близлежащие лимфатические узлы", - описывает Боймлер путь, который "проходит" в теле простая наколка. "Красная татуировка на плече означает, что близлежащие лимфатические узлы такие же красные. И так будет всю жизнь".

Из-за того, что пигменты откладываются в лимфоузлах, меняется не только их цвет, но и размер - они становятся больше. Впрочем, по мнению экспертов, это не влияет на функцию лимфоузлов - они являются частью нашей иммунной системы и должны справляться, в том числе, и с фильтрацией загрязняющих организм веществ.

В то же время эксперт отмечает, что "доказано, что пигменты от цветных татуировок попадают и в печень, а также, скорее всего, и в почки... То есть краска совершает своеобразное путешествие по всему организму".

Татуировки как тренд

Изменяющемуся духу времени подвержены и татуировки. И здесь существуют свои модные тенденции. Только с тем отличием, что вышедшую из моды одежду или прическу можно сменить, в то время как избавитьсяот ставшей не модной татуировки не так просто. И в этот момент тренд становится историей.

Во многих странах татуировки имеют определенное значение или указывают на принадлежность к той или иной субкультуре, социальной, религиозной или иной группе. Например, у коренного народа Новой Зеландии маори татуировка демонстрировала высокий общественный ранг вождя или воина, поскольку на нее нужно было много времени и средств для оплаты услуг мастера-татуировщика.

Эксперты обнаружили на мумии Эци десятки татуровок Фото: picture-alliance/Eurac via Eurekalert/Southtyrolarchaeologymuseum/M. Samadelli

Татуированная мумия

Рисунки на коже набивали уже много тысяч лет назад. Одним из самых древних татуированных людей считается Эци (Ötzi) - найденная в Альпах хорошо сохранившаяся мумия "ледяного человека", жившего более пяти тысяч лет назад. На коже обнаружена 61 татуировка. На одном плече - бык и овца. Остальные рисунки сконцентрированы в 19 местах по всему телу. Они выглядят как крестики, точки и линии, и сделаны, вероятно, путем втирания угля в надрезы на коже. Интересно, что около 80 процентов татуировок расположены вдоль акупунктурных линий, известных современным специалистам. Можно предположить, что татуировками были отмечены места для иглотерапии.

Если спросить у современного человека, почему он сделал татуировку, то чаще всего можно услышать в ответ, что это красиво. Однако после вступления в силу нового регламента ЕС любителям красочного боди-арта и татуировщикам придется пойти на некоторые компромиссы.