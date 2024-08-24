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В ЕС взвешивают риски отправки военных в Украину

Евгений Жуков
24 августа 2024 г.

В ноябре должен быть продлен мандат Европейской тренировочной миссии для солдат ВСУ. Не исключено, что он будет расширен и включать обучение на территории Украины, пишет Welt am Sonntag.

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Обучение украинских военных обращению с немецкой техникой (фото из архива)
Обучение украинских военных обращению с немецкой техникой (фото из архива)Фото: Sergei SUPINSKY/AFP

Главы МИД и министерств обороны стран ЕС в середине следующей недели обсудят размещение европейских военных инструкторов на территории Украины. Об этом в субботу, 24 августа, пишет газета Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на конфиденциальный документ об "обучающей миссии ЕС в Украине", подготовленный Европейской службой внешних связей.

В документе говорится, что в результате весенней мобилизации украинскую армию пополнят до 150 тысяч новых призывников. На фоне нехватки военных их "качественная подготовка и оснащение очень важны для военного ответа Украины", цитирует документ WamS. В тексте также звучит критика действующей на настоящий момент практики подготовки украинских солдат на территории ЕС, поскольку она основана на "западных стандартах мирного времени".

В то же время авторы документа подчеркивают "критическую" угрозу для военных Евросоюза в случае их размещения в Украине: "Тот факт, что Россия может достичь любого места в Украине с помощью баллистических ракет и беспилотников, приведет к самому высокому уровню угрозы для военнослужащих ЕС". Москва может воспринять их как активных участников конфликта, что чревато "непредсказуемой реакцией".

Окончательное решение об отправке военных ЕС должно быть принято не позднее ноября, отмечает немецкое издание. WamS также пишет, что в середине ноября истекает и должен быть продлен мандат Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR). До сих пор европейские инструкторы проводили тренинги для украинских солдат на территории Евросоюза - в основном в Польше и Германии. Однако теперь мандат может быть расширен и включать обучение на территории Украины.

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