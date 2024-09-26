В ЕС разрешили быстрее отстреливать волков

Страны ЕС утвердили решение понизить статус защиты волков со "строго охраняемого" до "охраняемого", что упростит получение разрешений на их отстрел в случае угрозы сельскохозяйственным животным.

Страны Европейского Союза поддержали инициативу о понижении статуса защиты волков, что означает возможность их более быстрого отстрела. Министры по вопросам конкуренции 27 стран ЕС на заседании в Брюсселе в четверг, 26 сентября, одобрили принятое накануне предварительное решение послов об изменении защитного статуса волков.

Тем самым статус волка станет не "строго охраняемым", а просто "охраняемым", что позволит национальным властям более гибко выдавать разрешения на отстрел животных. Сейчас в ЕС разрешено отстреливать волков, только в том случае, если они представляют опасность для людей и животных на пастбищах. На практике разрешение на отстрел получить сложно, часто приходится ждать результатов анализа ДНК, отмечает AFP.

Большинство голосов было получено после согласия Германии

Необходимое большинство голосов в ЕС удалось получить после того как свою позицию изменила министр окружающей среды Германии, представительница партии "зеленых" Штеффи Лемке (Steffi Lemke), ранее отказывавшаяся согласиться с понижением защитного статуса волков. "Численность волков в последние годы изменилась таким образом, что это решение оправдано с точки зрения охраны природы и необходимо с точки зрения животноводов", - заявила она в пресс-релизе после голосования.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) поддержала эту инициативу. СМИ напоминают, что волк загрыз ее пони Долли в 2022 году. По оценкам ЕС, в Европе насчитывается около 20 000 волков, которые ежегодно убивают не менее 65 000 голов скота, в основном овец и коз.

Фермеры в целом поддерживают план ЕС, но природоохранные организации и многие ученые выступают против него. "Другие виды животных не пострадают от понижения статуса защиты", - возразила Лемке, добавив, что принятый план "это не зеленый свет для нерегулируемого отстрела". Как отмечают агентства, для фактической реализации этого решения потребуется еще некоторое время.