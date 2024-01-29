В ЕС отрицают подготовку экономических мер против Венгрии

Документ, на который ссылается FT, заявляя об экономических мерах ЕС против Будапешта, - это справочная записка, не отражающая статус текущих переговоров, заявили в Брюсселе.

В ЕС прокомментировали статью Financial Times (FT), в которой со ссылкой на разработанный в Евросоюзе документ утверждалось, что Брюссель намерен использовать экономические рычаги воздействия на Венгрию, если Будапешт откажется снять вето с предоставления помощи Киеву. Высокопоставленная чиновница ЕС заявила в понедельник, 29 января, что документ, на который ссылается издание, - это справочная записка, которая не отражает статуса текущих переговоров.

"Документ, упомянутый в статье Financial Times, является справочной запиской, описывающей текущее состояние венгерской экономики, которая была написана секретариатом Совета ЕС под свою ответственность. Это фактологический документ, не отражающий статус текущих переговоров о многолетних финансовых рамках (обсуждающийся бюджет ЕС до 2027 года. - Ред.) между шерпами (специалистами, готовящими почву для переговоров высших правительственных чиновников. - Ред.) и на уровне лидеров ЕС", - цитирует корреспондентка DW в Брюсселе заявление представительницы ЕС.

По ее словам, в справочном документе не излагается ни какой-либо конкретный план, связанный с многолетними финансовыми рамками или Фондом помощи Украине, ни план, касающийся Венгрии. "В нем выдвигается предложение, которое не соответствует ходу переговоров", - утверждают в ЕС.

"Переговоры по многолетним финансовым рамкам продолжаются, они всегда основывались на поиске компромисса, приемлемого для всех 27 стран - членов ЕС. Переговоры между шерпами и лидерами ЕС основаны на принципах диалога, консультаций и компромисса в интересах всех", - подчеркнула собеседница DW.

Будапешт демонстрирует готовность к компромиссу

Ранее в тот же день главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан подтвердил, что Венгрия предложила Евросоюзу компромисс по финансированию из бюджета ЕС пакета помощи для Украины. Соответствующее предложение Венгрия направила в Брюссель 27 января. Его содержание пока не раскрывается.

При этом Балаж Орбан заявил о шантаже со стороны Евросоюза. "Брюссель использует против Венгрии шантаж, как будто завтра не наступит, несмотря на то, что мы предложили компромисс", - написал он в соцсети X.

В опубликованной накануне статье Financial Times говорится, что ЕС готов нанести ущерб экономике Венгрии, если на саммите 1 февраля Виктор Орбан вновь наложит вето на решение о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года.

"Брюссель разработал стратегию, которая должна прицельно ударить по слабым местам экономики Венгрии, подорвать ее валюту и обвалить доверие инвесторов, чтобы нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту", если Будапешт откажется снять вето с предоставления помощи Киеву", - писала FT со ссылкой на разработанный в ЕС документ, с которым ознакомились журналисты.

Спецсаммит ЕС по финансированию Украины

В ходе чрезвычайного саммита 1 февраля лидеры Европейского Союза намерены согласовать внесение изменений в многолетний бюджет ЕС, в том числе и финансовую помощь Украине. Как заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель, кроме финансирования для Украины, на саммите рассмотрят предложения по увеличению расходов для решения вопросов обороны, миграции, стихийных бедствий и безопасности.

Вопрос выделения макрофинансовой помощи Киеву объемом 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах был вынесен на саммит ЕС, прошедший 14-15 декабря 2023 года. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение средств для Украины.

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