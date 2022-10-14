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Фото: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/abaca/picture alliance
КонфликтыУкраина

В ЕС одобрили миссию по обучению украинских военных

Сергей Гуща
30 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 октября.

https://www.dw.com/ru/v-es-edinoglasno-odobrili-sozdanie-missii-po-obuceniu-ukrainskih-voennyh/a-63437836

На 233-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 14 октября (время московское).

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Страны ЕС одобрили создание Миссии Евросоюза по подготовке украинских солдат  (EU Military Assistance Mission - EUMAM). Соответствующее решение в пятницу единогласно приняли постоянные представители 27 стран-членов Европейского Союза в Брюсселе. Согласно планам, миссия проработает два года, подготовку пройдут 15 тысяч украинских военных. Для этого будут созданы учебные центры в Германии и Польше. По данным дипломатов ЕС, в ближайшие месяцы в Германии начнут обучение до 5000 солдат украинской армии. До сих пор подготовка украинских военных в странах ЕС организуется на двусторонней основе. В частности, бундесвер обучает их пользованию системами ПВО и артиллерийскими установками. 

Хроника событий 14 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 октября 14.00 - 23.59 >>>

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