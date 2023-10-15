В Эквадоре выбирают президента при особых мерах безопасности

Перед первым туром президентских выборов в Эквадоре убили одного из фаворитов. Вышедшие во второй тур кандидаты Гонсалес и Нобоа голосовали в бронежилетах.

В Эквадоре второй тур президентских выборов проходит в воскресенье, 15 октября, при повышенных мерах безопасности, поскольку голосованию предшествовало убийство двух политиков, в том числе кандидата, считавшегося одним из фаворитов. Избирательные участки закроются в 17.00 по местному времени (01.00 мск 16 октября).

Во второй тур вышли кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес, набравшая около 34 процентов голосов, и бывший депутат парламента, центрист Даниэль Нобоа, заручившийся поддержкой 23 процентов голосовавших. Гонсалес в случае победы станет первой женщиной-президентом в истории Эквадора, 35-летний Нобоа - самым молодым лидером южноамериканской страны.

Для обеспечения безопасности задействованы 100 тыс. военных и полицейских

Выборы в Эквадоре проходят "в атмосфере страха", отмечает агентство AFP. Оба кандидата во время голосования были одеты в пуленепробиваемые жилеты. В Эквадоре в течение двух недель перед первым туром, состоявшимся 20 августа, были убиты два политика.

Кандидат в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо был застрелен тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в Кито 9 августа. Опросы считали его одним из фаворитов и прочили выход во второй тур. Заместивший его Кристиан Сурита в итоге занял третье место, отстав от Нобоа на 8 процентных пунктов.

Через несколько дней после убийства Вильявисенсьо в эквадорской провинции Эсмеральдас неизвестными был застрелен лидер движения "Гражданская революция" Педро Брионес.

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