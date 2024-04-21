В Эквадоре проходит референдум о борьбе с насилием банд

Граждане Эквадора примут решение об ужесточении мер против организованной преступности, расширении полномочий армии и полиции и усилении контроля за огнестрельным оружием.

В Эквадоре проходит референдум об ужесточению мер против насилия со стороны криминальных банд. На всенародное голосование в воскресенье, 21 апреля, вынесены решения о расширении полномочий армии и полиции, усилении контроля за огнестрельным оружием и ужесточении наказаний за преступления организованных группировок.

Одновременно проходит голосование о поправке к конституции, которая позволит экстрадировать эквадорцев, разыскиваемых за границей за подозрения в участии в организованной преступности. В референдуме в южноамериканской стране имеют право участвовать около 13,6 млн избирателей.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа, борющийся с ростом насилия в стране, рассчитывает получить поддержку запланированных им мер безопасности со стороны избирателей. Он призвал эквадорцев поддержать введение полицейско-военных патрулей, экстрадицию разыскиваемых преступников, более длинные сроки за терроризм и убийства. В общей сложности на референдум вынесены 11 вопросов.

Чрезвычайное положение в Эквадоре

В январе Нобоа объявил чрезвычайное положение и комендантский час в связи с "внутренним вооруженным конфликтом" после побега из тюрьмы главаря могущественной банды "Лос Чонерос", наркобарона Адольфо Масиаса. В том же месяце вооруженные люди в балаклавах ворвались в помещение государственного телеканала TC Televisión во время прямой трансляции и захватили в заложники нескольких журналистов и сотрудников.

После инцидента на телеканале и в связи с эскалацией бандитизма в Эквадоре президент Нобоа распорядился уничтожить все бандитские группировки. Своим указом он приказал вооруженным силам провести операции против двух десятков преступных организаций, объявив о режиме "внутреннего вооруженного конфликта". Действующие в Эквадоре банды называются в указе террористическими организациями и негосударственными воюющими сторонами, которые подлежат уничтожению. В ответ преступные банды объявили "войну" правительству. С тех пор продолжается вспышка насилия в тюрьмах, заключенные устраивают беспорядки, берут в заложники сотрудников. Кроме того, в Эквадоре совершаются вооруженные нападения и похищаются люди.

После вступления Даниэля Нобоа в должность в ноябре 2023 года было убито около десятка политиков и прокуроров. По словам президента, его страну терроризируют "наркотеррористы и их союзники".