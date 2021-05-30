В Екатеринбурге в результате стрельбы тяжело ранен ребенок

В результате стрельбы на юго-востоке Екатеринбурга ранены двое человек. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую больницу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области в воскресенье, 30 мая. Второй пострадавший, сотрудник Росгвардии, получил травмы средней тяжести.

Немногим ранее мужчина открыл с балкона беспорядочный огонь по прохожим. Полиция оцепила территорию около дома и заблокировала квартиру. Позднее стрельба прекратилась.

По сведениям издания "Екатеринбург онлайн", стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

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