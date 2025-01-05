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В Екатеринбурге арестовали подростков по делу о теракте

Кира Красовская
5 января 2025 г.

Суд в Екатеринбурге арестовал троих подростков до 21 февраля. По версии следствия, они подожгли автомобиль органов внутренних дел и готовились взорвать самодельную бомбу в общественном месте.

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Екатеринбург
ЕкатеринбургФото: picture-alliance/dpa

Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье, 5 января, постановил заключить под стражу до 21 февраля троих подростков, обвиняемых в подготовке теракта в городе. Одному из арестованных - 16 лет, двоим другим - по 17 лет, передает агентство "Интерфакс".

Сообщается, что двое несовершеннолетних обвиняются в "террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору". По версии Следственного комитета России (СК), подростки подожгли автомобиль органов внутренних дел в ночь на 22 декабря 2024 года.

Одному из фигурантов дела о поджоге транспортного средства, а также третьему подростку, предъявлено обвинение по статьям УК РФ о "приготовлении к террористическому акту" и "незаконному изготовлению и ношению взрывчатых веществ и взрывных устройств", в обоих случаях также "по предварительному сговору". Следствие считает, что подростки изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор, которые один из обвиняемых носил в рюкзаке до момента задержания сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Оба дела рассматриваются в рамках одного производства.

ФСБ: Подростки "разделяли идеи террористической организации"

О задержании в Екатеринбурге троих подростков по подозрению в подготовке теракта в ФСБ сообщили 4 января. По утверждению ведомства, атака планировалась "с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в местах массового пребывания". Компоненты СВУ и инструкции по его изготовлению у подозреваемых были изъяты, добавили в ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что задержанные 2007 и 2008 годов рождения "разделяли идеи" одной из запрещенных в РФ террористических организаций, однако не уточняют - какой именно.

26 декабря 2024 года ФСБ заявила о предотвращении серии терактов против высокопоставленных российских военных и их родственников. Утверждается, что покушения готовились украинскими спецслужбами и завербованными ими гражданами РФ.

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