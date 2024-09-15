В Египте в ДТП с автобусом пострадал 21 россиянин

В результате аварии с автобусом на трассе Суэц-Каир пострадали граждане РФ, Турции, Италии, Египта и Великобритании. У туристов травмы различной степени тяжести.

В результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на трассе Суэц-Каир в Египте пострадали 46 человек, в том числе 21 гражданин России, 11 - Турции, девять - Италии, три - Египта и два подданных Великобритании. Они доставлены в медицинский комплекс города Суэц, сообщило издание Ahram Online .

Автобус перевернулся вечером в субботу, 14 сентября. В числе травмированных египтян - представители туркомпании и помощник водителя. Туристы возвращались в Шарм-эш-Шейх после экскурсии.

В больнице объявили режим экстренной ситуации и созвали весь медперсонал для оказания помощи пострадавшим.

Глава Минздрава Египта следит за ситуацией

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффа, как отмечается, лично контролирует ситуацию.

Как уточнило издание Cairo 24 , травмы пострадавших варьируются от легких до средних. Следственные органы Суэца выясняют причины ЧП. По сведениям агентства ANSA , семь итальянцев - в стабильном состоянии, двое - в критическом, их лечат в реанимации. Одна из пострадавших - 34-летняя итальянка - рискует потерять руку.

Больница оцеплена полицией, и вход в нее разрешен только персоналу и дипломатам из стран происхождения туристов.

В Суэц выехал консульский сотрудник РФ

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Россияне получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца, указали в дипмиссии.

"Оказываем гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник", - добавили там.

В марте более 20 человек пострадали в результате аварии рейсового автобуса, вылетевшего с автобана в Северном Рейне - Вестфалии на западе Германии.