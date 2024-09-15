  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоЕгипет

В Египте в ДТП с автобусом пострадал 21 россиянин

Екатерина Венкина
15 сентября 2024 г.

В результате аварии с автобусом на трассе Суэц-Каир пострадали граждане РФ, Турции, Италии, Египта и Великобритании. У туристов травмы различной степени тяжести.

https://p.dw.com/p/4kdxq
Пирамида Гизы (фото из архива)
Пирамида Гизы (фото из архива)Фото: Mohamed Elshahed /Anadolu/picture alliance

В результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на трассе Суэц-Каир в Египте пострадали 46 человек, в том числе 21 гражданин России, 11 - Турции, девять - Италии,  три - Египта и два подданных Великобритании. Они доставлены в медицинский комплекс города Суэц, сообщило издание Ahram Online.

Автобус перевернулся вечером в субботу, 14 сентября. В числе травмированных египтян - представители туркомпании и помощник водителя. Туристы возвращались в Шарм-эш-Шейх после экскурсии.

В больнице объявили режим экстренной ситуации и созвали весь медперсонал для оказания помощи пострадавшим.

Глава Минздрава Египта следит за ситуацией

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффа, как отмечается, лично контролирует ситуацию.

Как уточнило издание Cairo 24, травмы пострадавших варьируются от легких до средних. Следственные органы Суэца выясняют причины ЧП. По сведениям агентства ANSA, семь итальянцев - в стабильном состоянии, двое - в критическом, их лечат в реанимации. Одна из пострадавших - 34-летняя итальянка - рискует потерять руку.

Больница оцеплена полицией, и вход в нее разрешен только персоналу и дипломатам из стран происхождения туристов.

В Суэц выехал консульский сотрудник РФ

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Россияне получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца, указали в дипмиссии.

"Оказываем гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник", - добавили там.

В марте более 20 человек пострадали в результате аварии рейсового автобуса, вылетевшего с автобана в Северном Рейне - Вестфалии на западе Германии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последнее пристанище мамонтов: остров Врангель

Самые необычные туристические маршруты

Самые необычные туристические маршруты

Опять Анталия, Нью-Йорк, Париж? А не махнуть ли туда, куда редко ступает нога туриста? DW представляет "Атлас самых необычных мест мира".
Культура27 октября 2016 г.10 фото
external

Кто не боится отдыхать в Египте? (27.11.2015)

Кто не боится отдыхать в Египте? (27.11.2015)

После крушения российского авиалайнера А321 в конце октября туристов в Египте стало гораздо меньше. Египтяне уже подсчитывают убытки, но надеются, что россияне и британцы вернутся.
Политика26 ноября 2015 г.02:07 мин.
Алматы, вид на город

В Казахстане стали хуже ездить? Помогают ли штрафы и видеокамеры

В Казахстане стали хуже ездить? Помогают ли штрафы и видеокамеры

МВД Казахстана сообщило о почти 6 миллионах нарушений ПДД только в первом полугодии 2024 года. С чем это связано и помогают ли большие штрафы нарушителям и камеры видеонаблюдения навести порядок на дорогах?
Правовые основы государства6 августа 2024 г.
Показать еще