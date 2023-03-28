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Дюссельдорф
Табличка с названием улицы в Дюссельдорфе была заклеена. Следы атаки уже удалилиФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance
КультураГермания

Неизвестные заклеили арабское название улицы в Дюссельдорфе

Марина Борисова
49 мин. назад

Неизвестные не просто заклеили арабское название, но и наклеили на указатель свой вариант.

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Меньше недели провисела в Дюссельдорфе табличка с названием улицы на арабском языке. Неизвестные заклеили надпись, о чем стало известно в понедельник, 27 марта. Начато расследование, сообщает полиция Дюссельдорфа. 

При этом неизвестные не просто заклеили арабское название, но и наклеили на указатель свой вариант. Вместо "Эллерштрассе" - "Карл-Мартелл-Штрассе". Заметим, Карл Мартелл (Karl Martell), живший в конце VII - середине VIII веков и происходивший из рода Пипинидов, в кругах правых экстремистов фигурирует как "спаситель Европы от арабов", его имя часто используется экстремистами как псевдоним в социальных сетях, упоминается в "манифесте" Андерса Брейвика, совершившего страшный терракт в Норвегии. 

Табличка на арабском языке появилась на прошлой неделе на улице Эллерштрассе в столице Северного Рейна - Вестфалии как дополнение к немецкому названию: "Ellerstraße" = "شارع إلَرْ". Улица, о которой идет речь, расположена в районе Обербильк. Здесь проживает много семей с магрибскими корнями. Название на арабском языке должно стать отражением многообразия в этом квартале Дюссельдорфа. Как прокомментировал появление таблички на арабском политик Сами Чарчира (Samy Charchira) из партии "зеленых", отвечающий за вопросы интеграции, это еще один символ сплоченности. По его словам, "чем больше люди идентифицируют себя со своим районом, тем больше социальной ответственности они могут и будут брать на себя".

Кто может стоять за акцией?

Политик Сами Чарчира после произошедшего инцидента заявил, что за атакой на табличку может стоять группа "Revolte Rheinland". В их аккаунте в Twitter есть несколько постов, посвященных табличке на арабском языке, в том числе - фотографии с неизвестными, которые заклеивают название улицы, а арабский указатель назван "табличкой позора". Следствию предстоит разобраться, кто стоит за этой акцией.

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