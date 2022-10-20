В Думу внесли пакет законопроектов против "ЛГБТ-пропаганды"

В Думу внесен пакет законопроектов о запрете "пропаганды ЛГБТ" не только среди несовершеннолетних. Действующие штрафы предлгагается увеличить. По словам Володина, пакет поступит на подпись президенту уже в ноябре.

В Государственную думу РФ внеслипакет законопроектов о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". Об этом сообщил в Telegram вице-спикер российского парламента Петр Толстой, отметив, что под законопроектами стоят подписи 400 депутатов.

По мнению Толстого, решение, которое предстоит принять Думе по данному вопросу - "очевидное и долгожданное", поскольку "на кону - будущее России". Вице-спикер считает "пропаганду и одобрение ЛГБТ" "инструментом гибридной войны", которая якобы ведется против России. "Мы вступили в решающий этап битвы за наши традиционные семейные, моральные и религиозные ценности, итогом которой может быть только победа – других вариантов у нас нет", - заключил Толстой.

Штрафовать будут больше и чаще

В документе предлагается убрать из текущей реакции статьи 6.21 КоАП уточнение о том, что штрафы предусмотрены за "пропаганду ЛГБТ" именно среди несовершеннолетних. Теперь наказывать хотят и за то, что депутаты считают таковой пропаганду, направленную на взрослую аудиторию.

Сами штрафы, согласно поправкам, возрастут: для физических лиц их сумма будет начинаться от 100 тыс. руб., для юридических - от миллиона. В случае "пропаганды среди несовершеннолетних" штрафы будут вдвое больше. При распространении же "пропаганды" в интернете "нарушителей"-физлиц ожидают штрафы в размере 400 тыс. руб., а юрлиц - от 5 млн рублей. Депутаты также намерены запретить выдавать прокатные удостоверения фильмам, содержащим материалы, "пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".

Кроме того, КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за "пропаганду педофилии". Штрафы в этом случае будут составлять, соответственно, до 800 тыс. и до 10 млн рублей.

Законопроекты могут принять уже на следующей неделе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе слушаний сообщил, что пакет законопроектов о полном запрете "ЛГБТ-пропаганды" могут внести на рассмотрение и принять в первом чтении уже на следующей неделе. В ноябре же, по словам Володина, документ должен будет уже поступить на подпись президенту.

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