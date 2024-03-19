В Думе предупредили о рассылке весной электронных повесток

Электронные повестки будут применяться в ходе весеннего призыва, который начнется в апреле, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В ходе предстоящего весеннего призыва в России будут вновь рассылаться электронные повестки. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил телеканалу RTVI глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. "У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва", - заявил он.

При этом основным путем оповещения о явке в военкомат по-прежнему будут являться бумажные повестки, указал Картаполов. Он пообещал, что солдат срочной службы не будут отправлять на войну против Украины, а число призывников не изменится.

Тем самым в Госдуме подтвердили появившуюся ранее информацию о рассылке электронных повесток с 1 апреля по 15 июля, опубликованную объединением российских юристов и правозащитников "Призыв к совести".

Поправки об электронных повестках действуют с апреля 2023 года

В апреле 2023 года в России приняли поправки, которые узаконили электронные повестки. Данная норма предполагает возможность рассылать повестки через личные кабинеты на "Госуслугах". Электронная повестка считается врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Если повестка не вручена письменно или в электронном виде, она считается врученной по истечении семи дней с даты размещения в реестре.

Поправки запрещают "гражданам, подлежащим призыву на военную службу", выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат. Реестр формируется военкоматами на основании сведений государственного информационного ресурса. Не явившимся в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки грозят ограничения. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита.

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