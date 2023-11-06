В Думе предложили отдавать участникам войны украинские земли

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев разрабатывает законопроект о выдаче россиянам земли на территориях, захваченных Россией. По его мнению, непосредственные участники войны в Украине получали бы земли в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей в приоритетном порядке. Об этом сообщила в воскресенье, 5 ноября, газета "Коммерсант".

"Я бы настаивал на появлении программы "восточноукраинского гектара", на который могли бы претендовать участники российской спецоперации. Между прочим, уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн гектаров, и эту землю ведь после нашей победы предстоит кому-то возделывать. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно принимал участие в их освобождении", - заявил изданию Журавлев, который является лидером партии "Родина".

Донецкая и Луганская "народные республики"

Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" были образованы на территориях, захваченных в апреле 2014 года пророссийскими сепаратистами. О своем "суверенитете" они объявили 12 мая того же года по итогам проведенных накануне "референдумов", которые не признало ни одно из государств-членов ООН. Россия объявила об "уважении итогов" этого голосования, однако де-юре тоже не признала его.

Согласно законодательству Украины, территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами, считаются временно оккупированными Россией. Независимость сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" признана Россией, о чем обьявил в телевизионном обращении 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин.

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