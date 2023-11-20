В Думе хотят запретить усыновлять в страны со "сменой пола"

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев подготовил проект закона, запрещающего усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. "Законопроект предусматривает введение запрета на усыновление детей иностранцами, которые являются гражданами стран, где разрешена смена пола", - сообщил Пискарев в понедельник, 20 ноября, в своем Telegram-канале.

Необходимость такого запрета депутат объяснил риском того, что "ребенок после усыновления будет воспитываться в однополой семье в связи со сменой пола родителями". "Мы же со своей стороны обязаны обеспечить, чтобы дети росли в нормальной социальной среде и с традиционными семейными ценностями", - заявил Пискарев. Он не уточнил, каких стран коснется запрет, написав лишь, что это - "подавляющее большинство стран НАТО".

Запрет может коснуться 80 стран

Смена пола разрешена примерно в 80 странах мира, следует из базы данных специализированногопортала equaldex . В некоторых государствах, например во Франции и Испании, а также в отдельных провинциях Канады для смены пола не обязательна операция. В то же время операции по смене пола официально разрешены в десятках стран, включая Беларусь, Казахстан, Грузию, Китай, Иран, Индию и практически все государства Европы.

Смена пола запрещена в Венгрии, Афганистане, Болгарии, Албании, Саудовской Аравии, ряде государств Африки и Южной Америки и других.

Путин запретил смену пола в России

Президент России Владимир Путин в июле этого года подписал закон, запрещающий осуществление любых медицинских вмешательств - хирургических операций и прием лекарственных препаратов - для формирования "первичных или вторичных половых признаков другого пола".

Теперь в России запрещается изменять пол в госдокументах, а уже сменившим пол не разрешено усыновлять детей, быть опекунами или попечителями, заключенный ими брак будет аннулирован.

По словам сотрудницы берлинского ЛГБТК-сообщества Quarteera Анны Ерошенко, этот закон значительно ухудшил положение трансгендерных людей в России, перечеркнув все, что было достигнуто в этой области с момента распада СССР.

Депутаты уже предлагали запретить усыновление детей иностранцами

С 2012 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновлять детей из РФ всем гражданам США. Закон стал ответом на "акт Магнитского" о персональных санкциях, который никак не связанный с усыновлением детей.

В 2022 году группа депутатов предложила запретить усыновлять российских детей гражданам "недружественных стран" - в их число входят около 50 государств. Рассмотрение этого предложения было отложено, его не поддержал и президентский совет.

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