В ДТЭК прокомментировали отказ ЕБРР финансировать компанию

Украинский оператор электроэнергии ДТЭК отреагировал на заявление Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) об отказе финансировать компанию из-за влияния на нее бизнесмена Рината Ахметова. "Группа ДТЭК разочарована комментариями руководительницы ЕБРР, которые содержат недостоверную информацию о компании и ее акционере", - говорится в заявлении компании, распространенном во вторник, 26 ноября.

В компании утверждают, что ДТЭК, который производит 12% критически важной электроэнергии для Украины, не является монополистом ни по украинскому, ни по европейскому законодательству. "После принятия антиолигархического закона, который был согласован с Европейской комиссией, акционер компании категорически не является олигархом", - указано в заявлении. Отмечается также, что ДТЭК работает с западными партнерами над восстановлением разрушенной Россией инфраструктуры и интеграции энергосистемы Украины в европейскую.

Накануне оператор сообщил, что правительство США и Европейская комиссия предоставят ДТЭК помощь в размере 106,6 млн евро на восстановление мощностей, разрушенных в результате российских ударов, и подготовку электростанций к прохождению зимы. В ДТЭК подчеркивают, что, получая любую финансовую поддержку, компания "придерживается строгих мер по борьбе с коррупцией и прозрачности".

На официальном сайте компании указано, что "группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов".

ЕБРР: Украинская экономика должна освободиться от влияния олигархов

Ранее итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщило о неготовности банка помогать ДТЭК, несмотря на сложную ситуацию в энергетике страны, вызванную обстрелами со стороны российской армии. По словам Рено-Бассо, такое решение связано с нежеланием оказывать помощь украинским компаниям, принадлежащим местным олигархам. А владелец ДТЭК - самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, чье состояние оценивается как минимум в четыре млрд долларов.

"Цель освобождения экономики от влияния олигархов абсолютно фундаментальна, и у нас очень твердые представления на этот счет: это часть реформ, которые необходимо провести, чтобы Украина могла вступить в Европейский Союз", - заявила президент ЕБРР. Она отметила, что, пойдя на компромисс в этом вопросе, организация "повредит перспективам страны в долгосрочной перспективе". По ее мнению, для изменения ситуации необходимо провести "более широкие реформы" и "изменить структуру", чтобы ослабить контроль Ахметова над компанией. "Во время войны роль олигархов была ослаблена, но после нее все может быть иначе", - добавила глава банка.

Между тем 26 ноября издание Corriere della Sera опубликовало письмо от ЕБРР, в котором говорится, что в разговоре с журналистом Рено-Бассо не упоминала ни разу фамилию Ахметова и не связывала "компромиссы" с ущербом шансам Украины на вступление в ЕС.

Хотя ЕБРР не является европейским институтом, в состав его акционеров входит Евросоюз, все его страны-члены и Европейский инвестиционный банк.