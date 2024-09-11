В Дрездене обрушился мост через Эльбу

Ночью обвалился пролет моста протяженностью в сто метров. Авария повредила линии теплоснабжения, что вывело из строя систему отопления во всем городе.

В административном центре федеральной земли Саксония Дрездене в ночь на среду, 11 сентября, крупный участок моста Каролы обрушился в реку Эльба. В воду рухнул сегмент моста протяженностью в сто метров, по которому были проложены трамвайные пути.

Местные газеты, ссылаясь на спасательные службы, сообщили, что частичное обрушение моста произошло около трех часов ночи по не установленным пока причинам. В головной части моста Каролы образовалась метровая брешь.

Повреждение отопительных сетей

В результате аварии были повреждены две крупные линии теплоснабжения, что негативно сказалось на ситуации с отоплением во всем городе. По сообщению спасательных служб, из строя вышла вся система теплоснабжения в Дрездене, вылившиеся потоки горячей воды полностью затопили часть побережья.

В результате обрушения моста никто не пострадал. Все подступы к мосту Каролы в настоящее время перекрыты. Городские власти просят людей не приближаться к зоне аварии и не мешать аварийным службам.