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Здание музея "Зелёный свод" в Дрездене
"Зелёный свод" в ДрезденеФото: Dostmann/Fotostand/picture alliance
КультураГермания

Арт-мошенника из Нидерландов будут судить в Дрездене

Вера Лунева
37 мин. назад

Неудачей закончилась попытка "нагреть" музеи Дрездена на 40 тысяч евро. Обвиняемого, заявившего, что он может вернуть орденскую звезду из коллекции "Зеленый свод", ждет суд в Германии.

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В декабре 2021 года 54-летний житель Нидерландов, представившийся торговцем бриллиантами, связался с частным сыщиком, специализирующимся на поиске предметов искусства, и сообщил, что ему якобы предложили купить драгоценнную орденскую звезду за 40 тыс. евро, похищенную в ноябре 2019 года из музея "Зеленый свод" в Дрездене. Тогда, напомним, из крупнейшей в Европе коллекции было украдено драгоценностей на сумму порядка миллиарда евро.

Предоставленная аферистом информация изначально звучала настолько правдоподобно, что в конце декабря 2021 года представители Государственных художественных собраний Дрездена и арт-сыщик провели с ним встречу, после которой мошенник получил денежные средства наличными для выкупа ордена, с которыми благополучно скрылся.

Как заявила прокуратура Дрездена, обвиняемый в коммерческом мошенничестве был найден и переправлен в Германию, где сейчас и находится под стражей. Об этом стало известно в четверг, 17 ноября. По данным прокуратуры, задержанный заявил, что хотел купить ювелирное изделие у продавцов с целью возврата его в Государственные художественные собрания Дрездена. Также известно, что мужчина уже имел судимость в Нидерландах и находился под стражей по другим обвинениям.

По громкому делу о краже драгоценностей в Дрездене в настоящее время проходят шесть обвиняемых.

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