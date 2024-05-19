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В ДР Конго застрелили лидера мятежников

Алексей Волошинов
19 мая 2024 г.

Вооруженные мятежники ночью попытались проникнуть в резиденцию президента ДРК, пишут местные СМИ. Их лидер убит.

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Полиция и нацгвардия ДРК блокируют дорогу в Киншасе после попытки государственного переворота
Полиция и нацгвардия ДРК блокируют дорогу в Киншасе после попытки государственного переворотаФото: Arsene Mpiana/AFP

Политик и лидер мятежников в Демократической Республике Конго (ДРК) Кристиан Маланга застрелен при попытке устроить государственный переворот. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает местный сайт actu30.

По данным местных военных, мятежники пытались ворваться в резиденцию действующего президента ДРК Феликса Чисекеди в Киншасе. В попытке госпереворота замешаны иностранные граждане, утверждают силовики.

Журналисты actu30 сообщают, что мятежники говорили на английском, французском и языке лингала, распространенном в этом районе Африки. С собой у них, как утверждается, были флаги Заира - так называлась ДРК с 1971 по 1997 год.

Застреленный - Кристиан Маланга Мусумари - конголезейский политик, бизнесмен и бывший военный. Он был президентом оппозиционной руководству ДРК "Объединенной конголезской партии". В 2017 году в Брюсселе он официально основал правительство "Нового Заира" в изгнании.

В ДРК недавно прошли выборы президента

В конце декабря 2023 года в ДРК состоялись выборы президента. Победу на них одержал действующий президент государства Феликс Чисекеди, набравший 73% голосов. Его ближайший преследователь - бизнесмен Моиз Катумби, занял второе место с 18%. После подведения итогов Катумби заявил о массовых нарушениях в ходе голосования, а также призвал аннулировать результаты выборов и распустить национальную избирательную комиссию. 

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