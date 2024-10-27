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В Дортмунде грибник обнаружил в лесу рюкзак с гранатами

Александра Иванова
27 октября 2024 г.

Мужчина обнаружил в дортмундском лесу рюкзак с ручными гранатами, патронами для пулемета и другими боеприпасами. Их происхождение неизвестно.

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Заградительная ленточка и полицейский автомобиль
Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

В лесопарке, расположенном в районе Дортмунда Менгеде, отправившийся за грибами мужчина обнаружил рюкзак, наполненный гранатами и другими боеприпасами. Об этом сообщают немецкие СМИ в воскресенье, 27 октября, с уточнением, что инцидент произошел 23 октября.

По данным полиции, в рюкзаке находилось несколько ручных гранат, одна минометная мина, патроны для пулемета и оболочка так называемого кумулятивного боеприпаса. "Кумулятивные снаряды в военной области используются в качестве бронебойных боеприпасов", - уточняет еженедельник Der Spiegel.

Полиция ведет расследование

Как указала пресс-служба полиции Дортмунда, куда мужчина сообщил о находке, происхождение боеприпасов неизвестно. Было начато расследование по факту нарушения закона о хранении оружия.

Служба по обезвреживанию боевых средств ведомства уголовной полиции земли Северный Рейн - Вестфалия, вызванная полицией к месту находки, произвела контролируемый подрыв боеприпасов.

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