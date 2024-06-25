Российский артобстрел Донецкой области: погибла женщина

В результате обстрела Донецкой области армией России погибла женщина. Еще четыре человека получили ранения.

В результате обстрела Донецкой области армией России во вторник, 25 июня, погибла женщина, кроме того четыре человека получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, женщина 1957 года рождения погибла при артиллерийском обстреле поселка Золотая Нива Великоновоселковского района. Еще четыре человека пострадали в результате шести авиаударов по городу Торецк в Бахмутском районе, сообщил Филашкин.

Россия за сутки нанесла по Донецкой области 2166 ударов

Накануне российская армия нанесла по населенным пунктам Донецкой области 2166 ударов, в результате чего были убиты не менее семи человек, сообщили в Национальной полиции Украины 25 июня.

Под обстрел попали города Дружкова, Курахово, Покровск, Торецк и ряд других населенных пунктов. В Курахово один человек погиб и еще один получил ранения после падения двух российских авиабомб.

По Покровску был нанесен удар двумя ракетами из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Погибли пять человек, еще 38 пострадали. Были повреждены 19 частных домов, критическая инфраструктура и автотранспорт, добавили в полиции.

Российские силы атаковала железнодорожную инфраструктуру в Покровске, уточнили в компании "Укрзализныци". В результате обстрела были ранены два железнодорожника, повреждена инфраструктура и подвижной состав.