 В Донбассе загорелся пункт пропуска на линии разграничения | Новости из Германии об Украине | DW | 01.10.2020

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Украина

В Донбассе загорелся пункт пропуска на линии разграничения

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пожаров в Луганской области погибли девять человек, 14 госпитализированы.

Пожар в Луганской области

Пожар в Луганской области

В Донбассе загорелся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" на линии разграничения. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По ее данным, на КПВВ "частично повреждены элементы инфраструктуры". На место прибыли пожарные расчеты, пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра. Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов допуск к пункту пропуска временно приостановлен, гражданские лица эвакуированы на безопасное расстояние.

Погибли девять, госпитализированы 14 человек

Как сообщили в Луганской областной государственной администрации, к тушению пожаров, из которых свыше 60 - в активной фазе, в области привлечены 1229 специалистов и 204 единицы техники. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСУЧС), погибли девять человек, 14 госпитализированы. Огнем повреждены свыше 250 зданий. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт. В Станице Луганской, по официальным данным, огнем охвачены почти все дома на улице Донецкой, ситуация усугубляется тем, что после обстрелов там высока угроза детонации.

Между тем начальник управления "народной милиции" (НМ) "ЛНР" Ян Лещенко заявил, что в Луганске гарантируют неприменение средств противовоздушной обороны (ПВО) в случае использования Киевом авиации для тушения пожаров на подконтрольной Украине территории Донбасса. "Со своей стороны НМ готова предоставить гарантии о неприменении средств ПВО", - цитирует Лещенко 1 октября новостной портал Луганского региона Cxid.info. Пожары свирепствуют и на подконтрольной сепаратистам территории. По данным местных властей, там погибла одна женщина.

В мае 2020 года в результате обширных пожаров на севере Украины сгорели тысячи гектаров леса и пострадали несколько деревень.

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  • Пожилые люди и инвалиды пересекают КПВВ Станция Луганская

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  • Женщине стало плохо во время перехода КПВВ

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    Люди в очередях страдают от сильной жары. Медики говорят, что в летние дни в пункте пропуска "Станица Луганская" десятки мирных жителей получают тепловые удары. Бывают и смертельные случаи. 22 июня от инсульта здесь умер пожилой мужчина, который хотел попасть из "ЛНР" на подконтрольную правительству Украины территорию.

  • Бывшие передовые укрепления украинской армии

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    Между двумя "нулями"

    Это - бывшие передовые укрепления украинской армии, так называемый "ноль". Позиции остались после недавнего разведения сил. Люди говорят, что теперь переходить на другую сторону стало психологически легче - они чувствуют себя в большей безопасности. Раньше часть пути пролегала между передовыми позициями ВСУ и сепаратистов, находившихся на расстоянии всего 400 метров друг от друга.

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  • Остаток снаряда

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

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    Остаток снаряда, который виден на фотографии, не опасен - в отличие от мин и неразорвавшихся боеприпасов, лежащих в земле или на обочине дороги. Сколько их - точно не знает никто.

  • Памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины, оказавшийся в серой зоне

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

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    До разведения сторон памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины находился на контролируемой украинской армией части перехода. Теперь он оказался в "серой зоне". Военные опасались, что сторонники сепаратистов могут повредить памятник. Но этого не произошло. Нетронутыми остались и флаги Украины на прежних передовых позициях ВСУ.

  • Станичные рикши за деньги подвозят людей к КПВВ на инвалидных колясках

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Станичные "рикши"

    Людей, которым тяжело добраться до КПП пешком, за деньги подвозят так называемые "рикши" или "бабковозы". Внимание журналистов им явно не по душе - их бизнес нелегален. Впрочем, помешать им некому - власти в "серой зоне" нет. На саммите Украина - ЕС президент Владимир Зеленский пообещал пустить по переходу автобусы и электрокары. Но пока "рикши" остаются здесь единственным транспортом.

  • Мужчина, за деньги довозящий людей от моста к украинскому КПВВ в инвалидной коляске

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Руслан и его коляска

    "Бабковоз" Руслан работает на переходе уже более четырех лет. Поездка от разрушенного моста до контрольного пункта украинских пограничников - а это около километра - стоит 50 гривен или 100 российских рублей, которые в ходу в "ЛНР". Как уверяет Руслан, он может подвезти и бесплатно, если у "пассажира" нет денег. Рассказывает, что услугами "рикш" иногда пользуется и молодежь - ради развлечения.

  • Тележки с товарами, которые перевозят через КПВВ в ЛНР

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Торговля несмотря на блокаду

    Еще один распространенный на КПП бизнес - доставка товаров с подконтрольной Киеву территории в "ЛНР". Людей, которые этим занимаются, называют "тачечниками". В "ЛНР" везут в основном продукты питания и средства личной гигиены: на подконтрольной Киеву территории они дешевле и качественнее. Один человек может провезти не более 75 килограммов в сутки.

  • Мужчина, перевозящий товар через линию разграничения

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    "Тачечник" -поэт

    "Тачечник" Евгений Вальдман когда-то работал бухгалтером. Теперь он возит продукты из Станицы Луганской в "ЛНР". На фотографии в его тележке - 22 килограмма сыра. Он рассчитывает заработать 250 гривен (около 600 рублей - Ред.). Евгений пишет стихи о войне в Донбассе. Говорит, что после разведения сил атмосфера на переходе стала менее напряженной. И, как и все здесь, мечтает о мире.

    Автор: Николай Бердник


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