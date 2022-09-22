 В "ДНР" подтвердили обмен Медведчука

На 211-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 22 сентября (время московское).

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Telegram-канал Ксении Собчак "Осторожно новости" опубликовал видео с москвичом, которого вызвали в военкомат "для сверки документов воинского учета". В военкомате его в этот же день направили проходить военную подготовку в Наро-Фоминске, после чего, как ему сказали, отправят "в тероборону", рассказал мужчина. По его словам, он никогда не служил, не имеет военной специальности, не посещал военную кафедру и работает IT-специалистом в "Сбербанке". "Поеду, что делать. Или уголовное дело", - сказал мужчина.

На 24 сентября в России анонсировали новые протесты

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Молодежное демократическое движение "Весна" объявило об очередной акции протеста противмобилизации и призвало граждан выходить на улицы по всей России 24 сентября в 17 часов по местному времени. "Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!", - заявили активисты. Города, в которых должны состояться акции, будут объявлены 23 сентября в Telegram-канале "Весны", сами места - в день проведения акции, чтобы полиции было сложнее подготовиться, сообщается далее.

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Пограничная служба Финляндии сообщила о значительном росте числа въезжающих из России граждан. 21 сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация в Финляндию через сухопутную границу со стороны России въехали 4824 россиянина, в тот же день неделю назад этот показатель составлял 3133, сообщил представитель пограничной службы. Вместе с тем данный показатель все еще ниже, чем число въездов из РФ в Финляндию в обычный выходной день, указал он. При этом, по его словам, минувшей ночью и утром поток стремящихся въехать в Финляндию граждан России возрос.

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Германия приняла более 500 пациентов из Украины для оказания медицинской помощи, сообщило Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях. В настоящее время операции по эвакуации раненых украинцев совершаются совместно с Норвегией, главным образом, воздушным путем, указывается далее.

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Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек, пишет издание "Новая газета. Европа " со ссылкой на один источник в администрации президента. По словам собеседника издания, сначала обсуждалось засекречивание всего указа о мобилизации, однако затем решили скрыть под грифом "для служебного пользования" лишь седьмой пункт, в котором шла речь о численности мобилизованных. "Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - рассказал источник "Новой газеты". Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют около 300 тысяч человек.

"Это ложь", - прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В "ДНР" подтвердили обмен Медведчука

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Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин подтвердил, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной был освобожден пророссийский политик Виктор Медведчук, которого называют "кумом Путина". По словам Пушилина, сообщает агентство "Интерфакс", он лично подписал указ об освобождении украинских пленных, среди которых были бойцы "Азова".

Хроника событий 21 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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