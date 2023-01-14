В Днепре объявлен трехдневный траур по погибшим

На 326-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 15 января (время московское).

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Власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по городу. У поврежденного многоквартирного дома продолжаются поисково-спасательные работы. По уточненным данным горсовета, ранения получили 73 человека, в том числе 14 детей.

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Число погибших в результате российского ракетного удара по Днепру выросло до 12 человек, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Он поблагодарил местных жителей, помогающих спасателям разбирать завалы на месте обрушившегося подъезда многоэтажного дома.

Зеленский призвал партнеров не колебаться в поставках оружия

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-партнеры не колебаться в вопросе поставок вооружений Киеву. "Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины", - заявил глава украинского государства в видеообращении. "Любые уговоры или просто время, которое идет, не способны остановить" российскую армию, добавил он.

Хроника событий 14 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 января 00.00 - 13.59 >>>

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