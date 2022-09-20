В деокупированных городах нашли более 10 пыточных мест

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 сентября.

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 20 сентября (время московское).

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Украина ежедневно фиксирует новые доказательства военных преступлений, совершенных войсками РФ на территориях Харьковской области, которые были освобождены в ходе контрнаступления ВСУ в начале сентября. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в деоккупированных городах найдено более 10 мест, где пытали людей, в том числе электротоком. Чиновник призвал международное сообщество к созданию трибунала, который должен расследовать военные преступления и привлечь виновных к ответственности.

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