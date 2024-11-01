  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Теракт в "Крокусе": в деле появились четыре новых фигуранта

Екатерина Венкина
2 ноября 2024 г.

В деле о теракте в "Крокус Сити Холле" - четыре новых фигуранта из Ингушетии, двое арестованы, еще двое - объявлены в розыск, сообщила газета "Коммерсант".

https://p.dw.com/p/4mVVf
"Крокус Сити Холл"
"Крокус Сити Холл" (фото из архива)Фото: Sergei Karpukhin/TASS/picture alliance

В уголовном деле о теракте в "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали 145 человек, - четыре новых фигуранта. Все они - жители Ингушетии, двое из них арестованы, еще двое - объявлены в розыск. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила газета "Коммерсант".

По ее данным, речь идет об уроженцах Сурхахи - Хусейне Медове, Джабраиле Аушеве и Хаваж-Багаудине Алиеве, а также о Батыре Кулаеве из Экажево.

Их обвиняют по статьям о "незаконном обороте оружия и боеприпасов, совершенном группой по предварительному сговору", и о "незаконном обороте взрывных устройств и взрывчатки, совершенном группой".

По версии следствия, Медов переделал в боевые четыре охолощенных автомата Калашникова, Кулаев достал магазины и патроны к ним, Аушев и Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайники возле сел Экажево и Сурхахи в Ингушетии, после чего снаряжение переправили в Москву.

Следствие: Фигуранты дела из Ингушетии знали о предстоящей бойне

Следователи считают, что большая часть рожков перед отправкой была заряжена, фигуранты дела из Ингушетии знали о предстоящей бойне, а за оружие и боеприпасы им перечислили свыше 1 млн рублей (более 9400 евро).

Медова и Аушева задержали и доставили в Москву. Алиев и Кулаев объявлены в розыск.

В 2022 году Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов, но отсидел всего несколько месяцев, пишет издание. Алиев за нарушение правил хранения оружия получил административное наказание.

Басманный районный суд 1 ноября продлил новым фигурантам меру пресечения в виде ареста до 22 декабря. Следствие заявило ходатайство о закрытии процесса.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты. Согласно официальным данным, жертвами теракта стали 145 человек, 551 человек был ранен.

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка террористической группировки "Исламское государство" - "Вилаят Хорасан".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кареты скорой помощи у здания делового центра "Крокус Сити"

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл"

В подмосковном Красногорске в результате нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" погибли десятки людей, более сотни ранены. Фото об атаке и последствиях - в галерее DW.
Терроризм23 марта 2024 г.10 фото
external

Дроны ВСУ атаковали Татарстан. Путин грозит причастным к теракту в "Крокус Сити Холл". DW ‎Новости

Дроны ВСУ атаковали Татарстан. Путин грозит причастным к теракту в "Крокус Сити Холл". DW ‎Новости

Беспилотники ВСУ впервые с начала войны атаковали предприятия в городах Елабуга ‎и Нижнекамск в Татарстане, есть пострадавшие. Ранее СМИ писали, что на территории особой ‎экономической зоны "Алабуга" собирают иранские дроны-камикадзе типа Shahed, которыми ‎Россия регулярно атакует территорию Украины. ‎
2 апреля 2024 г.28:56 мин.
Задержание трудовых мигрантов в Москве (фото из архива)

Комментарий: Ложные нарративы антимигрантской повестки Кремля

Комментарий: Ложные нарративы антимигрантской повестки Кремля

Проблемы со въездом в РФ граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана не случайные, но временные. Россияне не хотят заменять трудовых мигрантов. Без них экономика воюющей страны задохнется, уверен Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты3 мая 2024 г.
Показать еще