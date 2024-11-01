Теракт в "Крокусе": в деле появились четыре новых фигуранта

В деле о теракте в "Крокус Сити Холле" - четыре новых фигуранта из Ингушетии, двое арестованы, еще двое - объявлены в розыск, сообщила газета "Коммерсант".

В уголовном деле о теракте в "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали 145 человек, - четыре новых фигуранта. Все они - жители Ингушетии, двое из них арестованы, еще двое - объявлены в розыск. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила газета "Коммерсант".

По ее данным, речь идет об уроженцах Сурхахи - Хусейне Медове, Джабраиле Аушеве и Хаваж-Багаудине Алиеве, а также о Батыре Кулаеве из Экажево.

Их обвиняют по статьям о "незаконном обороте оружия и боеприпасов, совершенном группой по предварительному сговору", и о "незаконном обороте взрывных устройств и взрывчатки, совершенном группой".

По версии следствия, Медов переделал в боевые четыре охолощенных автомата Калашникова, Кулаев достал магазины и патроны к ним, Аушев и Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайники возле сел Экажево и Сурхахи в Ингушетии, после чего снаряжение переправили в Москву.

Следствие: Фигуранты дела из Ингушетии знали о предстоящей бойне

Следователи считают, что большая часть рожков перед отправкой была заряжена, фигуранты дела из Ингушетии знали о предстоящей бойне, а за оружие и боеприпасы им перечислили свыше 1 млн рублей (более 9400 евро).

Медова и Аушева задержали и доставили в Москву. Алиев и Кулаев объявлены в розыск.

В 2022 году Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов, но отсидел всего несколько месяцев, пишет издание. Алиев за нарушение правил хранения оружия получил административное наказание.

Басманный районный суд 1 ноября продлил новым фигурантам меру пресечения в виде ареста до 22 декабря. Следствие заявило ходатайство о закрытии процесса.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты. Согласно официальным данным, жертвами теракта стали 145 человек, 551 человек был ранен.

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка террористической группировки "Исламское государство" - "Вилаят Хорасан".