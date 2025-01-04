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В Дании расследуют полеты 20 БПЛА к югу от Копенгагена

Екатерина Венкина
4 января 2025 г.

Полиция Дании расследует ситуацию с полетами беспилотников над Кёге, заявитель видел 20 "больших беспилотников".

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Дрон
Дрон (фото из архива)Фото: Countrypixel/picture alliance

Полиция Дании расследует ситуацию с полетами беспилотников над Кёге в области Зеландия к югу от Копенгагена. Об этом в субботу, 4 января, сообщили в правоохранительных органах Дании.

Сообщение о дронах поступило 3 января в 22.30 (00.30 мск 4 января). По словам заявителя, он видел 20 "больших беспилотников", летающих в районе порта Кёге.

"Мы отправили в этот район патруль, и ему удалось увидеть четыре дрона", - отметил заместитель инспектора полиции. Последний беспилотник исчез около 01.16 (03.16 мск).

"В настоящее время мы не знаем, откуда взялись эти дроны и что они делали", - добавил он. По его словам, ведется расследование. В полиции попросили обращаться к ним с любой информацией по инциденту.

Контрразведка Дании проинформирована о произошедшем

Как передало агентство dpa, Служба полицейской разведки Дании (PET, контрразведка) проинформирована о произошедшем. Кёге находится у Балтийского моря.

В скандинавских и балтийских странах службы реагирования находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможными диверсионными актами со стороны России, уточнило dpa.

Ранее Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Esltink 2 в Балтийском море. Разрыв кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией произошел 25 декабря 2024 года. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило кабель своим якорем. 

 

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