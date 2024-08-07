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В Дании поляка приговорили к заключению за атаку на премьера

Екатерина Венкина
7 августа 2024 г.

Атаковавший премьера Метте Фредериксен будет депортирован из Дании после отбытия срока, ему на шесть лет закрыт въезд в страну.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Метте ФредериксенФото: Frank Ossenbrink/IMAGO

Окружной суд Копенгагена приговорил 39-летнего гражданина Польши, чье имя не раскрывается в интересах защиты личности, к четырем месяцам лишения свободы и последующей депортации за нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в июне. Об этом в среду, 7 августа, сообщила датская вещательная корпорация DR. Мужчине также запретили въезд в страну на шесть лет.

По словам судьи Якоба Шерфига, поляк признан виновным в том, что ударил главу правительства "кулаком по правому плечу". В результате атаки премьер получила травму, но не была сбита с ног.

В ходе двухдневного заседания поляк отказывался признать свою вину. Он сослался на то, что до инцидента употреблял алкоголь, уточнило агентство AFP.

Мужчину также сочли виновным в ряде других, не связанных с атакой, правонарушений - оскорбительном обнажении и мошенничестве. После оглашения приговора мужчина сообщил суду через адвоката, что согласен с вердиктом и не будет подавать на апелляцию.

Премьер испытала шок из-за нападения

Это - не первый случай в Дании, когда приговор выносится за насилие в отношении политиков. Так, в 2003 году двое активистов были приговорены к нескольким месяцам тюрьмы за то, что облили красной краской занимавшего пост премьера Андерса Фога Расмуссена.

Атака на Фредериксен произошла в центре Копенгагена 7 июня. После происшествия в офисе премьера заявили, что она "в порядке, но шокирована инцидентом". 

Нападение было широко осуждено ведущими европейскими политиками, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая назвала его "отвратительным актом, противоречащим всему, во что мы верим и за что боремся в Европе".

Фредериксен стала самой молодой главой правительства Дании после утверждения на этом посту в 2019 году в возрасте 41 года. Она приступила ко второму сроку полномочий в 2022 году.

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